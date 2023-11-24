Ефект йо-йо: зіркова тренерка Аніта Луценко розповіла, як не набирати вагу після схуднення

Відома зіркова тренерка Аніта Луценко поділилася власними знаннями та спостереженнями й розповіла прихильникам про те, чому вони так швидко набирають вагу після схуднення та як цього уникнути.

Своє тіло треба постійно підтримувати у формі. Якщо ви приділили багато часу тренуванням, налагодили свій раціон, але в якусь мить зірвалися й знову почали помічати зайві сантиметри, то на це є кілька причин.

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Аніта Луценко зазначила, що такий ефект, коли ми худнеймо й знову набираємо вагу називається "йо-йо" або режим "гармошка".

За словами тренерки, насамперед, так відбувається через те, що ми ставимо занадто короткий термін для схуднення. Відповідно зовнішня мотивація є тимчасовою, як і жорстка дієта чи активні силові зусилля.

Щоб уникнути набори ваги після схуднення у вас має бути глибока внутрішня мотивація. Також не менш важливо розуміти, що й чому ми їмо і не забувати про щоденні тренування.

Маленькі зусилля щодня дадуть більший результат в розрізі років, ніж суперактивні але на місяць ефекту,

– додала тренерка.

Якщо ви сідаєте на дієту без тренувань, то будьте готовими до того, що жорстке скорочення кілокалорій неможливо витримати і потім станеться відкат і переїдання. Якщо немає тренувань – ми втрачаємо м’язи, які палять жир.

Що радить робити Аніта Луценко

розтрати щоденні приблизно у людини 2000-1800 ккал. Мінусуйте 300-500 ккал і скидайте по 500 грамів жиру щотижня, але стабільно;

робити силові вправи, щоб не витрачати мязи

їсти достатньо білку, що б не витрачати мязи. При скороченні ккал підвищується норма порівняно зі звичайним життям.

Тренерка зазначає, що важливо змінювати дрібні щоденні звички. Не можна тренуватись кілька днів та здорово харчуватися, забути про спорт й корисну їжу, а потім почати все спочатку. Щоб дійсно побачити результат – треба робити все систематично.

Замість солодких напоїв пийте воду завжди, а не тимчасово. Не користуйтеся ліфтом, а йдіть пішки по сходах. Спробуйте виходити на прогулянку, навіть в осінню та зимову пору. Налаштовуйтеся побачити зміни через певний час, а не одразу за кілька тижнів. А ще обмежте себе в калорійній їжі чи алкоголю. До прикладу, можете обрати для себе годину, після якої ви більше не будете вживати їжу.