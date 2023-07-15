Немедленно прекратите есть яйца: вот почему они вредны

Многие люди не могут представить свою неделю без вкусной яичницы или омлета, но вы даже не подозреваете, какому риску себя подвергаете. Яйца, которые вы покупаете в магазине, могут испортить вам здоровье.

Во многих регионах мира блюда включают куриные яйца, однако это вовсе не означает, что они полезны для здоровья. Несмотря на то, что мировое производство яиц только растет, многочисленные исследования показывают, что они могут навредить вам.

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Какой вред от яиц

Наука еще не определила все связи между чрезмерным употреблением яиц и вредом для здоровья человека, однако уже сейчас есть убедительные доказательства того, что этот продукт влияет на риски смертности от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Соединения, которые есть в яйцах, могут быть очень вредны – в частности, это холестерин и насыщенные жиры. Именно из-за них могут проявиться многочисленные хронические болезни.

Холестерин – это жирное углеродное соединение, производимое в печени. В небольших количествах он может оказаться полезным, ведь помогает вырабатывать витамины и гормоны, необходимые для функционирования организма. Но необходимое количество этого соединения может выработать тело человека.

Вместо этого яйца как регулярная составляющая рациона могут привести к избытку холестерина. Это может привести к повышению риска смерти. Одно из исследований показало, что в зависимости от возраста этот риск может возрасти до 14%.



Яйца могут вызвать сердечные заболевания / Фото Pexels​

Также высокий уровень холестерина и сердечные заболевания, к которым он приводит, является причиной более 4,4 миллиона смертей ежегодно во всем мире.

Могут яйца вызвать и появление другого страшного заболевания – сахарного диабета. Один из экспериментов показал, что у людей, потреблявших три или более яиц в неделю, риск заболевания вырос на 39%.

Несколько других исследований также указывают на связь между потреблением яиц и развитием раковых клеток. У женщин употребление более 5 яиц в неделю может привести к появлению рака груди.

Но наиболее распространенной опасностью, которая кроется в яйцах, остается пищевое отравление. Из-за контакта с зараженными куриными фекалиями сами яйца и скорлупа часто оказываются зараженными сальмонеллой, бактериальной инфекцией.

Итак, если после употребления яиц вы ощущаете тошноту, диарею, рвоту или лихорадку – вполне вероятно, что в ваших яйцах были вредные бактерии. Каждый год от сальмонеллеза по всему миру страдают более 80 миллионов человек. И более 50% всех пищевых отравлений произошли из-за яиц.