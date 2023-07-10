Летом мы любим добавлять в блюда ароматные травы, пишет 24 Канал. В теплое время мы можем найти множество любимых трав на прилавках и расскажем вам о пользе каждого из них.

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С травами вы добавляете в пищу не только отличный вкус, но и насыщаете организм полезными свойствами. Советуем вам не упускать возможности и добавлять в свой рацион свежие травы, которые принесут вам выгоду.

Укроп

Укроп отлично улучшает пищеварение, стимулирует аппетит и работу пищеварительных желез. Также он способствует нормализации обмена веществ, обладает выраженным мочегонным эффектом, полезен в диетическом питании и оказывает лечебно-профилактическое воздействие при заболеваниях печени, желчного пузыря, почек.

Кинза

В зеленых кинзах содержится аскорбиновая кислота, каротин, рутин, эфирные масла, витамины А и К, а также калий, кальций, магний, фосфор, натрий. Кинза оказывает положительное влияние на процессы пищеварения, иммунитет, работу желчного пузыря, печени и щитовидной железы.

Диетологи рекомендуют употреблять ее при похудении из-за линолевой кислоты, которая отвечает за жировой обмен в организме. Также зелень полезна при разных простудах и детоксикациях.

Розмарин

Розмарин обладает противовоспалительными, желчегонными и тонизирующими свойствами. Зелень прекрасно заживляет и поднимает иммунитет. Розмарин в виде добавки в ванне вместе с морской солью применяют при ревматизме и радикулите.

Врачи рекомендуют употреблять его при пониженном давлении, во время климакса и половой слабости. Также розмариновое спринцевание эффективно при болях.

Базилик

В этой душистой зелени содержится большое количество витаминов – А, С, В2, РР, каротин, фитонциды, рутин. Благодаря такому компоненту как эвгенол, базилик оказывает мощное антибактериальное действие, а также оказывает спазмолитическое и тонизирующее действие, сравнимое с аспирином или ибупрофеном.

Вытяжку базилика используют для заживления ран и лечения акне. Содержимое витамина А делает базилик полезным для острого зрения. Есть в этой зелени и жирные омега-3 кислоты.

Базилик хорошо возбуждает аппетит. А охлажденный отвар можно использовать, чтобы избавиться от кровоточивости десен. Также отвар базилика используют в качестве успокаивающего средства вместо ромашкового чая.



Базилик очень полезен для нашего организма / Фото с klopotenko.com

Петрушка

Петрушка содержит вещества, помогающие справиться с расстройствами желудка. Она уменьшает количество сахара в крови и улучшает работу сердца.

Бетакаротин, зеаксантин и лютеин, содержащийся в петрушке, способствуют улучшению зрения. Петрушка укрепляет кости, нормализует работу печени и поддерживает нервную систему.

Отвар из петрушки очищает организм от солей и действует как обезболивающее средство при менструации.

Майоран

Тонкий аромат майорана возбуждает аппетит. Также он успокаивает, потому его полезно принимать при бессоннице.

Растение способствует пищеварению, лечит метеоризм и колики. Майоран оказывает слабое мочегонное действие. В народной медицине она используется при заболеваниях почек.

Маззю на основе душистой травы смазывают вывихи, растяжения, места пораженные невралгией и ревматизмом. Средство оказывает противовоспалительное и согревающее действие, стимулирует приток крови к больному месту.

Примочки с майораном накладывают на живот при болезненных месячных. Майоран помогает при бронхиальной астме и легочных заболеваниях. Облегчает откашливание, останавливает аллергический и простудный насморк.

Тимьян

Отвары и настои из цветов тимьяна помогают вернуть лучшее зрение. Припарки из тимьяна помогают при укусах насекомых, жидкостью полощат рот при зубной боли.