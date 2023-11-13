6 неожиданных причин, по которым у вас не получается похудеть

Вам уже наверняка приходилось слышать о том, что для похудения нужно сочетать правильное питание и занятия спортом. И если вы уже это сделали, а килограммы остаются на месте, это может означать, что вы допустили одну из неожиданных ошибок.

Похудение – это долгий, трудный и индивидуальный процесс, так что не стоит ожидать мгновенных результатов. Впрочем, нелишне будет убедиться, что вы делаете все правильно и не саботируете собственную потерю веса плохо подобранным рационом или планом тренировок. О том, какие ошибки часто допускаются во время похудения, рассказала клинический диетолог Авив Джошуа.

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Слишком много кардиотренировок

Да, вы можете быть удивлены, и много тренировок – не всегда самое лучшее, что вы можете сделать для своего здоровья. Кардиотренирование также является важной частью похудения, ведь они поддерживают здоровье сердца. Но если в спортзале вы будете заниматься только ими, это может привести к некоторым негативным последствиям.

Кардиотренировки будут делать ваше тело более сосредоточенными на выносливости, и ваше тело начнет накапливать энергию в виде жира, чтобы топлива было достаточно, чтобы поддерживать работоспособность.

Кроме того, частые кардиотренировки могут повысить ваш аппетит и сделать вас более восприимчивыми к вредным перекусам и перееданию.



Большое количество кардиотренировок может способствовать набору веса / Фото Pexels

Вы не занимаетесь тяжелой атлетикой

Так что если вы занимаетесь тренировками, но это не приводит к потере веса, попробуйте заменить кардиотренировку на тяжелую атлетику. Она не только поможет вам эффективно и быстро потерять жир на теле, но вы сможете нарастить мышечную массу.

Помните о том, что мышцы сжигают больше калорий, поэтому они нужны для активного похудения. Но если вы не хотите полностью отказываться от кардиотренировок, вы можете добавить в свой распорядок интервальные тренировки – то есть выполнение коротких серий интенсивных силовых тренировок между привычным занятием спортом.

Вы не восстанавливаетесь после тренировки

Вы могли этого не знать, но возобновление и отдых после тренировки часто важнее самого занятия спортом. Только достаточное время для восстановления даст вам энергию для следующей тренировки, а отсутствие отдыха сделают вас менее трудоспособными.

Так что если вы тренируетесь часто, подумайте над тем, чтобы в разные дни заниматься разными группами мышц – так ваше тело сможет восстановиться более эффективно.

Не балансируете еду

Часто люди считают, что занятия спортом дают им возможность есть все, что заблагорассудится, но это не самый легкий путь к похудению. Вам следует следить за тем, какую пищу вы используете в качестве топлива, чтобы не съедать больше, чем вы тратите.

В то же время, нельзя потреблять слишком мало калорий, ведь так вы не сможете контролировать свой вес и силу во время физической активности. Чтобы сбалансировать свой рацион, старайтесь добавить к нему как можно больше фруктов, овощей, целоозерных продуктов и белка из орехов, яиц, семян и морепродуктов.



Питаться нужно сбалансировано / Фото Pexels

Кроме того, старайтесь снизить количество добавленного сахара, который вы потребляете в течение дня.

Недостаточное количество воды

Для того чтобы терять вес, вам нужно постоянно увлажнять свой организм водой. Именно питьевая вода поможет снизить потребление калорий и контролировать массу тела.

Кроме того, вода имеет еще несколько преимуществ для здоровья:

помогает избавиться от шлаков;

смазывает и амортизирует суставы;

предотвращает обезвоживание;

регулирует температуру тела.

Недостаточный сон

Возможно, сон – это совсем не то, о чем вы думаете, когда пытаетесь потерять вес. Но постоянная недосыпь может очень серьезно повлиять на набор лишнего веса.

Взрослому человеку в среднем нужно от 7 до 9 часов полноценного ночного сна, поэтому попробуйте нормализовать свой график и отдыхать каждую ночь. Именно во время сна вырабатываются гормоны, помогающие регулировать голод и ощущать насыщение.