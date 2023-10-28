Что произойдет, если спать каждый день меньше 6 часов: ответ удивит каждого

Все мы знаем, что для того, чтобы хорошо себя чувствовать и быть активными, нам следует хорошо высыпаться. Впрочем, часто наш ритм жизни не позволяет уделить сну 7-8 часов, а это несет за собой плохие последствия.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, получение достаточного количества качественного сна – минимум семь часов в сутки – имеет важное значение для поддержания здоровья тела и ума.

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В Кливлендской клинике отмечают, что лишение сна является распространенной проблемой, от которой страдают миллионы людей. Помните, что ночной отдых – лучшая вещь, которую вы можете сделать для своего здоровья.

Что произойдет, если мало спать

Проблемы с сердцем

"Недостаток сна приводит к увеличению активности симпатической нервной системы, что приводит к увеличению частоты сердечных сокращений, сужению сосудов и повышению уровня артериального давления", – объясняет доктор медицинских наук. Тарин Фернандес.

Она добавила, что недостаток полноценного сна связан с высоким риском развития гипертонии, а также сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт, ишемическая болезнь сердца и инфаркт миокарда.

Гормональные нарушения

7-9 часов в день жизненно необходимы для регулирования гормонального баланса в организме.

"Недостаток сна может помешать нормальной выработке таких гормонов, как кортизол, инсулин и гормон роста", - отмечает врач Фернандес.

Плохой сон нарушает регуляцию гормонов, связанных с голодом. Это способствует ожирению, которые являются сильным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Проблемы с психическим здоровьем

Недостаточное количество сна связано с более высокой частотой возникновения тревоги, депрессии и других расстройств настроения. Сон менее шести часов в сутки может привести к перепадам настроения, раздражительности и снижению мотивации.



Плохой сон может привести к проблемам с психическим здоровьем.

Иммунная система ослабнет

"Во время сна организм производит цитокины – тип белка, который помогает бороться с инфекциями, воспалениями и стрессом", – говорит врач Фернандес.

Она отмечает, что недостаток сна может снизить выработку цитокинов, что может ослабить иммунную систему и повысить уязвимость к болезням.

Негативное влияние на глаза

Оптометрист Бести Джейкоб говорит, что недостаточный сон может негативно отразиться на здоровье глаз.

"Сон менее шести часов может привести к сухости глаз, темных кругов под глазами и нечеткости зрения. Это потому, что когда мы не получаем достаточное количество отдыха, наше тело не производит слезы так эффективно. Это приводит к усилению трения в глазах, что вызывает покраснение и раздражение", – добавил врач.