Ученые уже в течение некоторого времени изучают влияние контролируемого страха на психическую стойкость, и недавно пришли к выводу, что он может улучшить ваше ментальное здоровье. О результатах эксперимента рассказал профессор Матиас Клазен.

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Как страх влияет на психику

Что ж, отличные новости для поклонников Хэллоуина – можно спокойно смотреть ужастики, и это не только не ухудшит ваше здоровье, но и наоборот, повысит психическую устойчивость. Датские исследователи из лаборатории рекреационного страха уже долгое время исследовали, почему люди получают удовольствие от просмотра фильмов ужасов, и они пришли к очень интересным выводам.

Оказывается, контролируемая доза ужаса действует практически как вакцина, и это помогает выработать толерантность к нему в будущем.

Стратегии регулирования страха, которые вы используете при просмотре страшного фильма или находитесь в доме с привидениями, точно такие же, как и в реальной жизненной ситуации,

– поделился профессор Матиас Клазен.



Страх может оказаться полезным / Фото Pexels

Так вы можете улучшить и натренировать свою внутреннюю сенсорную систему и навыки регуляции эмоций. Кроме того, вы будете лучше понимать реакции своего организма, а это также бывает полезным.

Например, в ходе исследования, в котором приняли участие более 300 участников, оказалось, что люди, смотревшие фильмы ужасов, были более психически устойчивыми во время первого карантина через Covid-19. Также регулярный просмотр фильмов, показывающих социальные потрясения, сделал некоторых участников более готовыми к пандемии.