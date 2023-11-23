Завтрак помогает вам худеть: 5 способов, как именно

Многие считают, что пропуск пищи – это хороший путь к похудению, однако это точно не так. Напротив, пропуск завтрака может пойти вам во вред и помешать эффективно терять килограммы.

Конечно, информация о том, что завтрак – это важнейший прием пищи за день – это миф и маркетинговая стратегия, однако это не значит, что его следует пропускать. Особенно, если вы хотите похудеть. Диетолог Лиза Янг рассказала, почему потребление завтрака так важно для вашего организма.

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Заряжает вас энергией

Одно из важнейших преимуществ, которые вы можете получить от завтрака – это заряд энергии, который необходим для продуктивной работы и поддержания высокой работоспособности. Благодаря этому приёму пищи вы сможете оставаться сосредоточенными и думать и действовать быстрее.

Конечно, это не связано напрямую с потерей веса, однако увеличение количества энергии в течение дня поможет вам похудеть, ведь вы будете более мотивированными по поводу своих тренировок, прогулок или приготовления здоровой пищи.

Когда вы чувствуете вялость и слабость, вы более склонны к пропуску тренировки или вредным перекусам.

Поддерживает чувство сытости

Вам это может показаться очевидным, и потребление калорий утром поможет вам насытиться и терять больше калорий в течение дня. Кроме того, если вы не будете постоянно голодны, вам будет проще контролировать свой аппетит и настроиться на остаток дня.

Само чувство голода часто приводит к потреблению вредных калорийных перекусов, мешающих вашему похудению. Старайтесь не пропускать завтрак, чтобы потом не заменить его пустыми калориями в различных снеках.



Завтрак помогает утолить голод / Фото Pexels

Помогает избежать ночных перекусов

Диетология Эми Гудсон поделилась наблюдениями, что очень часто ее клиенты, испытывающие тягу к ночным перекусам, пропускают завтрак. Это происходит из-за скачек уровня сахара в крови, и своевременный завтрак, наполненный углеводами, клетчаткой и белками, поможет обеспечить стабильный уровень сахара в течение всего дня.

Вы можете думать, что вы экономите калории, когда пропускаете завтрак, однако, скорее всего, со временем вы догоните эти калории днем.

Вы получите нужную клетчатку

Завтрак – это отличная возможность добавить к своему дню больше клетчатки, а это питательное вещество имеет решающее значение для вашего похудения. Исследования показывают, что потребление клетчатки в рационе напрямую связано с уменьшением веса, ведь такие продукты намного сытнее, и после них вы будете чувствовать себя сытыми.

Взрослый человек ежедневно должен потреблять не менее 25 – 30 граммов клетчатки в день, и многие люди едят гораздо меньше этого полезного вещества, которое содержится в овощах и фруктах.



Клетчатка очень важна для потери веса / Фото Pexels

Вы получите белок

Помимо увеличения количества клетчатки в рационе, завтрак также может обеспечить вам нужный белок. Оказывается, люди, регулярно потребляющие белок, худеют гораздо быстрее и лучше людей, не получающих достаточное количество этого вещества из своей диеты.

Белок очень положительно влияет на метаболизм и насыщение и способен снижать уровень гормона голода и общее потребление пищи.

Старайтесь каждый день есть по крайней мере 20 – 30 граммов белка на завтрак.