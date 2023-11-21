Ученые объяснили, почему от красного вина болит голова

Если вы любите время от времени выпить бокал вина, вы точно сталкивались с неприятными последствиями: головной болью, приходящей на следующее утро. Оказывается, это не случайность и это явление имеет научное объяснение.

Исследователи выяснили, что к головным болям приводит один из природных компонентов, содержащийся в вине. Именно он препятствует метаболизму алкоголя, и в результате вы испытываете неприятные последствия. Эндрю Фотерхаус, один из исследователей, объяснил, как именно вино влияет на организм

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Почему после вина болит голова

Соединение флаванол находится во многих овощах и фруктах, в том числе и в винограде. В исследователи из Университета Калифорнии обнаружили, что флаванол или кверцетин считается полезным антиоксидантом, однако если его смешать с алкоголем, он может дать некоторые неприятные результаты.

Когда он попадает в вашу кровь, ваше тело превращает его в другую форму, называемую кверцетин-глюкуронидом. В таком виде он блокирует метаболизм алкоголя,

– поделился профессор Уотерхаус.

Кроме того, исследователи обнаружили, что в разных винах содержится разное количество флаванола, и оно зависит от того количества солнечного света, получаемого виноградом. Так получается, что чем больше света получил виноград, тем больше кверцетина в нем есть; в некоторых случаях доза этого соединения может быть выше в 4–5 раз.



Дорогое вино может вызвать более сильную головную боль / Фото Pexels

И в результате потребления этого вина, наполненного флаванолом, люди также могут накапливать в теле токсин под названием ацетальдегид, который и вызывает болезненные симптомы.

Кроме того, этот токсин может привести к другим популярным симптомам похмелья: покраснение лица и тошноты. Обычно головная боль возникает от 30 минут до 3 часов после того, как вы выпили вино.