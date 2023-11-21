Вчені пояснили, чому від червоного вина болить голова

Якщо ви полюбляєте час від часу випити келих вина, ви точно зіштовхувалися з неприємними наслідками: головним болем, що приходить наступного ранку. Виявляється, це не випадковість, і це явище має наукове пояснення.

Дослідники з'ясували, що до головного болю призводить один з природних компонентів, що міститься у вині. Саме він перешкоджає метаболізму алкоголю, і в результаті ви відчуваєте неприємні наслідки. Ендрю Фотерхаус, один із дослідників, пояснив, як саме вино впливає на організм.

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Чому після вина болить голова

Сполука флаванол присутня у багатьох овочах та фруктах, у тому числі і в винограді. В дослідники з Університету Каліфорнії виявили, що флаванол, або ж кверцетин вважається корисним антиоксидантом, проте якщо його змішати з алкоголем, він може дати деякі неприємні результати.

Коли він потрапляє у вашу кров, ваше тіло перетворює його в іншу форму, яка називається кверцетин-глюкуронід. У такому вигляді він блокує метаболізм алкоголю,

– поділився професор Вотерхаус.

Окрім того, дослідники виявили, що у різних винах міститься різна кількість флаванолу, і вона залежить від тої кількості сонячного світла, що отримував виноград. Так виходить, що більше світла отримав виноград, то більше кверцетину у ньому є; в деяких випадках доза цієї сполуки може бути вищою у 4 – 5 разів.



Дороге вино може викликати сильніший головний біль / Фото Pexels

І в результаті споживання цього вина, що наповнене флаванолом, люди також можуть накопичувати у тілі токсин під назвою ацетальдегід, який і викликає хворобливі симптоми.

Окрім того, цей токсин може призвести й до інших популярних симптомів похмілля: почервоніння обличчя та нудоти. Зазвичай головний біль виникає у межах від 30 хвилин до 3 годин після того, як ви випили вино.