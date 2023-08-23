Названы причины, почему после 30 лет сложнее похудеть: полезно знать

Если вы застряли на одном весе, то обратите внимание на некоторые факторы, которые могут помешать достижению ваших целей на пути снижения веса.

Возможно, вы этого не знали, но женщинам, которым за 30 лет становится все сложнее поддерживать здоровый вес. Несмотря на многие усилия, они не могут сбросить килограммы. Врач Бхарати Рамеш объяснил, как разные факторы влияют на потерю веса.

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Метаболические изменения

С возрастом обмен веществ у женщин замедляется, что приводит к меньшему расходу калорий в покое. Потеря веса может оказаться более сложной задачей из-за снижения скорости метаболизма. Увеличение веса также может усиливаться гормональными изменениями, особенно происходящими во время перименопаузы и менопаузы. Изменение уровня эстрогена может повлиять на аппетит, обмен веществ и распределение жира, что может привести к увеличению веса, особенно в животе.

Факторы образа жизни

Женщины от 30 лет и старше часто имеют более высокий уровень стресса из-за семейных обязательств или дедлайнов на работе. В таком ритме трудно расставить приоритеты правильного питания и физических упражнений. Недостаток сна и эмоциональное истощение могут мешать нашим усилиям похудеть.

Также постоянная работа в офисе и снижение физической активности могут привести к малоподвижному образу жизни, что негативно влияет на расход калорий.

Мышечная масса и сила

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратовоказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Мускульная масса и сила женщин обычно уменьшаются с возрастом. Уменьшение мышечной ткани приводит к замедлению метаболизма, поскольку мышцы сжигают больше калорий, чем жир. Снижение физической активности, гормональные изменения или недостаточное потребление белка могут способствовать потере мышечной массы. Регулярные силовые тренировки необходимы для поддержания мышечной массы, ускорения обмена веществ и помощи в потере веса.

Пищевые потребности и варианты диеты

Потребности питания изменяются с годами, поэтому изменение рациона питания имеет решающее значение. Для поддержания веса необходимо потреблять меньше калорий, поскольку обмен веществ замедляется. Но некоторым женщинам может быть тяжело изменить свой рацион питания.

Кроме того, тяга к пище и голоду могут усилиться из-за гормональных изменений в период перименопаузы и менопаузы, что может привести к перееданию. Сбалансированная диета с высоким содержанием клетчатки, нежирного белка и полезных жиров может улучшить контроль веса за счет уменьшения влечения к пище, стабилизации уровня сахара в крови и уменьшения чувства голода.