Сахар часто называют врагом нашего здоровья. Слишком большое количество сладостей, которые мы употребляем, могут повредить зубы и привести к набору веса.

Читайте также Полезно ли популярное миндальное молоко: плюсы и минусы

Согласно исследованию, опубликованному в Национальной медицинской библиотеке в феврале 2023 года, употребление слишком большого количества сахара приводит к ожирению, диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям и нарушениям обмена веществ.

Организация Health Shots обратилась к диетологии Экты Сингхвал, чтобы узнать, что произойдет с вашим телом, если вы перестанете есть сахар в течение месяца.



Отказ от сахара имеет много преимуществ / Фото из Shutterstock

Резкое исключение сахара или любой группы продуктов из вашего рациона вредно для здоровья. Правильный способ достижения сбалансированной диеты – это контроль порций и отказ от чего-либо лишнего. Диетолог говорит, что сахар обеспечивает калории, но ему не хватает необходимых питательных веществ. Употребление сладкого может привести к перееданию и недостатку важных витаминов и минералов.

Преимущества отказа от сахара

Потеря веса

Сокращение потребления сахара или отказ от него в течение месяца может привести к потере веса, поскольку устраняет пустые калории.

Улучшение уровня сахара в крови

Отказ от сахара на 30 дней может помочь стабилизировать уровень сахара в крови, снижая риск резистентности к инсулину и диабету 2 типа.

Повышенный уровень энергии

Без скачков и падений уровня сахара в крови уровень энергии имеет тенденцию становиться более стабильными в течение дня.

Улучшение здоровья зубов

Отказ от сахара может привести к улучшению здоровья полости рта и снижению риска кариеса и заболеваний десен.

Снижение риска хронических заболеваний

Снижение потребления сахара может снизить риск развития хронических заболеваний, таких как болезни сердца.

Чистая кожа

У некоторых людей может наблюдаться улучшение состояния кожи, поскольку высокое потребление сахара связано с появлением прыщей и других проблем с кожей.

Улучшение настроения и ясность ума

Стабильный уровень сахара в крови может оказывать положительное влияние на настроение, уменьшая его перепады и улучшая ясность ума.

Здоровый кишечник

Высокое потребление сахара может нарушить баланс кишечных бактерий, а снижение сахара может помочь улучшить здоровье кишечника.