Как быстро похудеть: главные правила от австрийского врача

Похудение – процесс длительный, и результат трудно увидеть через несколько дней. А если мы не видим желаемых минусов на весах, то можем забросить процесс похудения. Однако, чтобы достичь результата, следует знать несколько важных правил.

Врач-натуропат и исследователь Франц Ксавьер Майер из Австрии разработал курс диетического питания еще в начале XX века. Его исследования помогли выявить связь между хроническими заболеваниями органов и пищеварительной системой.

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В чем суть похудения

Врач Майер рассматривал организм как единую систему, которая при благоприятных условиях способна к саморегуляции и самовосстановлению. Он назвал пищеварительную систему главной в организме, а самым важным органом – тонкий кишечник.

Именно он участвует в выработке нейромедиаторов и гормонов (гистамин, серотонин) и контролирует работу организма. В тонком кишечнике происходят процессы пищеварения, усвоения и доставки питательных веществ к клеткам, а также выведение из организма продуктов жизнедеятельности.

Если кишечник загрязнен, то произойдет интоксикация всего организма, что может стать триггером для многих заболеваний: ожирения, гастрита, холецистита, панкреатита, диабета, импотенции, депрессии, сна, мигрени.



Простые правила для похудения / Фото из Pexels

Кроме того, врач уделял особое внимание составу микрофлоры. Дело в том, что бактерии внутри кишечника формируют и защищают слизистую на его стенках, производят ферменты и участвуют в процессе пищеварения, могут влиять на психоэмоциональное состояние.

Кишечник является идеальной средой для развития и размножения микроорганизмов. В основу своей терапии врача Майера лежит очищение кишечника от накопленных шлаков и токсинов, а также отдых пищеварительной системы и всего организма.

Что нужно делать для похудения

Отдых – откажитесь от вредной, тяжелой и жирной пищи, чтобы дать возможность кишечнику перезагрузиться.

Ощищение – выведите из организма шлаки, токсины и канцерогены. Для этой цели используют травяные чаи, солевые растворы и обильное питье минеральной воды.

Обучение – формирование здоровых привычек и переход к правильному питанию.



Простые правила для похудения / Фото из Pexels

Правила Майера для нового запуска желудка и кишечника

Пейте много воды в течение дня

Важно соблюдать водный баланс. Врач Майер советует не пить воду за 30 минут до еды и не раньше 1,5 часов после воды.

Откажитесь от перекусов

Откажитесь от перекусов между обедом и ужином и сделайте выбор в пользу полноценного еды. Трехразового питания будет достаточно.

Тщательно пережевывайте пищу

По разработке Майера нужно совершить много жевательных движений, прежде чем проглотить кусок пищи.

Не ешьте вечером еду с высоким содержанием клетчатки

Врач советовал употреблять клетчатку утром или днем из-за снижения ферментной активности ЖКТ в вечернее и ночное время.