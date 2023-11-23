Шоколад полезен в похудении, но избегайте этих 4 ошибок

Если вы пытаетесь похудеть, по всей вероятности, вы пытаетесь ограничить шоколад в своем рационе, ведь он содержит много сахара. Но если употреблять его правильно, эта сладкая закуска может принести вам много пользы.

Да, вам не послышалось – употребление шоколада действительно может помочь вам похудеть. Конечно, это не волшебная таблетка, так что не стоит планировать диету, где этот продукт будет главным ингредиентом, и его ограниченное употребление может помочь вам потерять несколько килограммов. Главное – избегать нескольких ошибок, о которых рассказала эксперт Брайерли Хортон.

Интересно Завтрак помогает вам худеть: 5 способов, как именно

Подход "все или ничего"

Для некоторых людей полное ограничение шоколада и полное искоренение его из рациона действительно может сработать. Однако для многих других такой подход может дать обратный эффект.

Больше всего в своей практике я вижу то, что когда люди хотят похудеть, часто именно строгие правила – исключение групп продуктов, удаление всех продуктов, которые они любят – приводят к поражению.

– поделился доктор медицинских наук Диджей Блатнер.

Шоколад может поднять вам настроение, если употреблять его в разумных количествах и не каждый день. А когда вы находитесь в хорошем настроении, у вас будет больше сил, энергии и мотивации заниматься здоровыми действиями: например, готовить полезную еду или идти на тренировку.

Также шоколад может снизить уровень стресса, особенно у женщин. Всего немного снисходительности к себе поможет вам избежать потребления слишком большого количества сладостей, и вы менее вероятно "сорветесь" со здорового питания.

Едите шоколад только после обеда

Да, это может показаться несколько нетрадиционным, и потребление небольшого количества углеводов на завтрак может привести к тому, что вам будет сложно удерживать новый вес. Одно из исследований показало, что люди, потреблявшие завтраки с высоким уровнем белка и углеводов, могли легче похудеть и удержать вес, чем те, которые ограничивали себя в углеводах.

Также учитывайте, что при похудении вам лучше есть больший завтрак и меньший ужин, а не наоборот.



Шоколад лучше есть в первой половине дня / Фото Pexels

Вы едите выпечку с шоколадом

Да, в этом случае выпечка принесет вам больше вреда, чем шоколад, так что таких сочетаний лучше избегать. И главное правило в употреблении сладкого во время диеты – это умеренность.

Так что вместо того, чтобы есть булочку с шоколадным кремом, лучше съешьте обычный кусочек шоколада. Дело в том, что выпечка, особенно пироги, пирожные и печенье – это продукты с чрезвычайно высоким количеством добавленного сахара.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Если в вашем рационе будет слишком много добавленных сахаров, это может повысить ваши шансы набрать лишний вес.

Вы выбираете молочный шоколад, а не темный

Черный шоколад обычно намного полезнее молочного или белого, ведь в нем содержится меньше сахара. Если вы будете выбирать именно его, вы, вероятно, потребите меньше этого продукта и получите меньше калорий.