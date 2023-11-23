Шоколад корисний у схудненні, але уникайте 4 помилок

Якщо ви намагаєтеся схуднути, цілком імовірно, ви намагаєтеся обмежити шоколад у своєму раціоні, адже він містить багато цукру. Та якщо вживати його правильно, ця солодка закуска може принести вам чимало користі.

Так, вам не почулося – вживання шоколаду і справді може допомогти вам схуднути. Звісно, це не чарівна пігулка, тож не варто планувати дієту, де цей продукт буде головним інгредієнтом, та його обмежене вживання може допомогти вам втратити кілька кілограмів. Головне – уникати кількох помилок, про які розповіла експертка Браєрлі Хортон.

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Підхід "все або нічого"

Для деяких людей повне обмеження шоколаду і повне викорінення його з раціону і справді може спрацювати. Проте для багатьох інших такий підхід може дати зворотний ефект.

Найбільше у своїй практиці я бачу те, що коли люди хочуть схуднути, часто саме суворі правила – виключення груп продуктів, видалення всіх продуктів, які вони люблять – призводять до поразки,

– поділився доктор медичних наук Діджей Блатнер.

Шоколад може підняти вам настрій, якщо споживати його у розумних кількостях і не щодня. А коли ви перебуваєте у хорошому настрої, ви матимете більше сил, енергії та мотивації займатися здоровими діями: наприклад, готувати корисну їжу чи йти на тренування.

Також шоколад може знизити рівень стресу, особливо у жінок. Всього трохи поблажливості щодо себе допоможе вам уникнути споживання надто великої кількості солодощів, і ви менш ймовірно "зірветеся" зі здорового харчування.

Їсте шоколад тільки після обіду

Так, це може здатися дещо нетрадиційним, та споживання маленької кількості вуглеводів на сніданок може призвести до того, що вам буде складно утримувати нову вагу. Одне з досліджень показало, що люди, які споживали сніданки з високим рівнем білка та вуглеводів, могли легше схуднути та втримати вагу, ніж ті, які обмежували себе у вуглеводах.

Також зважайте на те, що при схудненні вам краще їсти більший сніданок і меншу вечерю, а не навпаки.



Шоколад краще їсти у першій половині дня / Фото Pexels

Ви їсте випічку з шоколадом

Так, у цьому випадку випічка принесе вам більше шкоди, ніж шоколад, тож таких поєднань краще уникати. І головне правило у споживанні солодкого під час дієти – це поміркованість.

Тож замість того, щоб їсти булочку з шоколадним кремом, краще з'їжте звичайний шматочок шоколаду. Річ у тому, що випічка, а особливо пироги, тістечка та печиво – це продукти з надзвичайно високою кількістю доданого цукру.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Якщо у вашому раціоні буде надто багато доданих цукрів, це може підвищити ваші шанси набрати зайву вагу.

Ви обираєте молочний шоколад, а не темний

Чорний шоколад зазвичай набагато більш корисний за молочний чи білий, адже у ньому міститься менше цукру. Якщо ви обиратимете саме його, ви, ймовірно, споживатимете менше цього продукту та отримаєте менше калорій.