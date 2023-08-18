Действительно ли сухофрукты полезны: эксперты назвали риски

Сухофрукты могут быть питательным и якобы полезным перекусом. Однако вы можете и не догадываться, что некоторым людям эти продукты принесут больше вреда, чем пользы.

Сухофрукты могут принести вашему организму немало преимуществ: они богаты витаминами и минералами, и они могут сохраняться в течение целого года. Способов сушки фруктов существует множество, и независимо от метода конечный продукт получается ароматным и устойчивым к гниению.

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Как сухофрукты влияют на здоровье

Сухофрукты поразят вас набором содержащихся в них витаминов. Например, в черносливе есть немало витамина А, а изюм богат витамином С и железом. Эти микроэлементы в сладких фруктах могут оздоровить тело, а не просто дать калории.

Прежде всего, полезны сушеные фрукты для глаз. Доказано, что витамины С и А могут замедлить развитие катаракты. А витамин С также связан с предотвращением распространения желтого пятна.

Следует добавить сухофрукты к своему рациону и беременным женщинам, ведь диета, богатая железом, необходима для здоровой беременности. В это время организму требуется больше питательных веществ и минералов, и сухофрукты могут предоставить их.

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Но нельзя забывать и о том, что практически каждый вид сухофруктов кроме микроэлементов также содержит углеводы, много сахара и калорий. Когда вы сушите фрукты, их вес уменьшается, количество калорий остается неизменным.



Сухофрукты могут привести к набору веса / Фото Pexels

Несмотря на то, что сухофрукты содержат немало клетчатки, высокое содержание сахара в них может привести к увеличению веса. В свежих фруктах кроме клетчатки есть еще много воды, и эти два фактора заставляют вас чувствовать сытость, и вы потребляете меньше калорий. В то время как с сухофруктами вы можете случайно съесть их слишком много.

Воздержаться от употребления этих продуктов следует и людям, страдающим диабетом. Высокое содержание сахара может оказать негативное влияние на здоровье и навредить.