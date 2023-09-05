Чаще пейте чай: вот почему он очень полезен
Источник:BBC Good food
Чай – довольно популярный напиток, обладающий полезными свойствами для нашего здоровья. Напиток выводит из организма токсины, тяжелые сплавы, соли.
Чай улучшает метаболизм, а также работу сердца и почек. Основное действие чая – расслабляющее и тонизирующее, даже несмотря на то, что в нем гораздо меньше кофеина, чем в кофе. От чая улучшается мозговая активность, работоспособность и повышается настроение. О полезных свойствах чая рассказала диетология Кэрри Торренс.
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Может улучшить кровяное давление
Потребление чая может улучшить работу кровеносных сосудов и помочь снизить кровяное давление. Это происходит за счет оксида азота, который помогает расслабить внутренние мышцы наших кровеносных сосудов, позволяя крови течь более свободно.
Может улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы
Регулярное употребление чая может снизить риск сердечных заболеваний. Особого внимания заслуживают катехины, содержание которых в зеленом чае особенно велико. Именно они оказывают положительное влияние на все сердечно-сосудистые последствия.
Полезные свойства чая / Фото Pexels
Может улучшить здоровье кишечника
Многие полифенолы, содержащиеся в чае, попадают в неабсорбированном виде в толстый кишечник, где расщепляются кишечными бактериями. Они помогают улучшить функции кишечника и модифицировать иммунную систему.
Может облегчить стресс и беспокойство
Чай является расслабляющим напитком, он содержит аминокислоту l-теанин, оказывающую расслабляющее действие благодаря своей способности увеличивать альфа-волны мозга. Чай помогает нам поддерживать лучшую концентрацию и сосредоточенность.
Может поддерживать здоровье костей
По некоторым данным, употребление зеленого чая поможет сберечь плотность костей и снизить риск переломов.