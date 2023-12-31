5 причин съесть бутерброд с икрой в новогоднюю ночь

Знали ли вы, что икра – это не только вкусный ингредиент к нашим праздничным столам, но и источник энергии. В канун Нового года рассказываем о полезных свойствах, чтобы вы знали, какую именно пользу пользуется самым популярным продуктом зимних праздников.

Икра имеет множество преимуществ для здоровья. О питательной ценности деликатеса из икры, получаемой из осетровых рыб, рассказала диетолог Патриция Бриджит Лейн.

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Польза икры для здоровья

Икра имеет разный вкус, отличается цветом (красный и черный) и размерами.

Красная икра большего размера имеет насыщенный вкус лосося или рыбы. Те, что меньше, соленые и не такие рыбные,

– отметила диетолог.

Но независимо от размера, цвета и вкуса, у икры множество преимуществ для здоровья.

Повышение уровня витамина В12

В икре содержится много витамина В12, который оказывает положительное влияние на организм. Патриция Бриджит говорит, что икра покрывает четверть дневной нормы витамина. B12 помогает избавиться от усталости и слабости.

Высокое содержание полезных жиров

Икра также богата жирными кислотами омега-3. Они влияют на настроение и память и хорошо влияют на здоровую беременность и развитие ребенка в утробе.



Полезные свойства икры / Фото Pexels

Сохраняет кожу здоровой

Диетологиня рассказала, что икру часто добавляют в косметические продукты, особенно те, которые являются высококачественными антивозрастными средствами для кожи. Икра помогает коже выглядеть красиво и здорово.

Регулярное употребление икры может помочь в борьбе с дерматитом, шелушением и огрубением кожи,

– рассказала Патриция Бриджит Лейн.

Поддерживает иммунитет

Рыбная икра богата витамином С, Е и А, которые помогают повысить иммунитет.

Хороший источник кальция

В икре очень много цинка, магния, железа и кальция, который важен для здоровья костей.

"Если у кого-то аллергия на лактозу или он не употребляет молочные продукты, икра дает прекрасную возможность получить кальций в организме", – добавила диетолог.