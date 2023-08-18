Арбуз принесет неожиданную пользу коже: что говорят дерматологи

Арбуз – это отличный продукт, который вы можете летом есть вволю, поскольку он полезен в уходе за кожей. Также полезно использовать разнообразные средства в составе которых есть арбуз.

Арбуз – это сладкая ягода, состоящая в основном из воды. Он содержит около 92% воды и 7,55% углеводов. Это то, что делает этот популярный фрукт очень увлажняющим и освежающим. Употребление арбуза приносит много пользы для здоровья, поскольку он богат ликопином, витамином А, витамином С и антиоксидантами.

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Как ингредиент по уходу за кожей арбуз имеет несколько потенциальных преимуществ: он увлажняет кожу и может уменьшить воспаление.

Польза арбуза для кожи

Богат питательными веществами и антиоксидантами.

Он содержит витамины А и С, помогающие поврежденной коже. В арбузе также содержится много антиоксидантов, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы, генерируемые ультрафиолетовым излучением и загрязнителями окружающей среды.

Защищая кожу от окислительного стресса, арбуз может помочь предотвратить преждевременное старение, сохранить эластичность кожи и сделать ее моложе.

– рассказала доктор медицинских наук Мишель Генри.

Увлажняет кожу

Арбуз освежает в жаркий летний день из-за высокого содержания воды. По этой же причине средства по уходу за кожей с арбузом могут увлажнять и бороться с сухостью кожи.

"При местном применении он может помочь восстановить влажность кожи, улучшить уровень гидратации и снизить сухость и шероховатость", – отметила врач Мишель Генри.



Арбуз полезен для кожи / Фото с Healthshots

Уменьшает воспаление и прыщи

Средства по уходу за кожей с арбузом богаты аминокислотами, что делает их отличным вариантом для подверженной акне или воспаленной коже. Некоторым людям они помогают выровнять текстуру кожи, осветить кожу и даже добавить приятное сияние.

"Арбуз содержит такие аминокислоты, как цитруллин, которые оказывают успокаивающее и противовоспалительное действие на кожу", – добавила врач Генри.