Добавьте грейпфрут в рацион, чтобы улучшить состояние кожи

Цитрусовый фрукт грейпфрут, который мы употребляем не так часто, как апельсины, из-за его горечи, действительно имеет много полезных свойств. Одна из них – он отлично улучшает состояние кожи и делает ее сияющей.

Грейпфрут является богатым источником витамина С. Половина среднего грейпфрута может обеспечить 50% суточной дозы витамина С. Витамин С помогает в синтезе коллагена. Коллаген – это незаменимый белок, который поддерживает здоровье вашей кожи.

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Витамин С действует как мощный антиоксидант в организме человека. Антиоксиданты играют большую роль в нейтрализации воздействия свободных радикалов на организм и в борьбе с воспалениями.

Ограничивает влияние ультрафиолетовых лучей

Грейпфрут может помочь защитить вашу кожу от повреждений, вызванных ультрафиолетовыми солнечными лучами. Свободные радикалы в вашем организме несут ответственность за повреждение кожи.

Антиоксидантная активность витамина С действует против свободных радикалов и ограничивает их влияние на клетки кожи. Витамин С также помогает повысить шансы на выживаемость клеток после воздействия ультрафиолетовых лучей.

Уменьшает образование морщин

У каждого человека происходит с возрастом естественное старение и этот процесс не избежать. Кожа теряет эластичность, что приводит к появлению морщин и сухости.

Витамин С в грейпфрутах может усилить синтез белка коллагена и помочь восстановить любые повреждения кожи.

Сохраняет кожу увлажненной

Около 90% грейпфрута состоит из воды. Такое высокое содержание воды может быть полезно для вашей кожи. Аскорбилфосфат магния (производное витамина С) способствует увлажнению кожи. Увлажненная кожа не выглядит сухой и тусклой, а также сохраняет упругость.



Грейпфрут является полезным для нашей кожи / Фото из Pexels

Помогает залечить раны

Витамин С в грейпфруте может способствовать заживлению ран. Это происходит через синтез коллагена, поддерживающего витамин С.

Помогает снизить пигментацию

Грейпфрут может быть эффективным средством для уменьшения пигментации кожи. Содержащийся в нем витамин С может действовать как депигментирующий агент. Это питательное вещество уменьшает образование меланина, природного пигмента кожи, который может сделать кожу, волосы и глаза темнее.

Антиоксидантное действие бета-каротина в грейпфруте помогает осветить кожу. Содержащаяся в грейпфруте кислота является элементом химического отшелушивания, делает кожу ярче и выравнивает ее тон.

Уменьшает воспаление

Витамин С в грейпфруте действует как противовоспалительное средство. Это может помочь снизить воспаление при некоторых заболеваниях кожи, включая розацеа и прыщи.