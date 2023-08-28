Большая вместительность клетчатки – это одно из самых известных преимуществ чернослива. Каждому человеку необходимо много клетчатки в своем рационе, но борющиеся с запорами склонны чаще употреблять продукты с клетчаткой.

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"Чернослив и даже черносливовый сок – натуральные средства от запоров, и это подтверждено исследованиями", – отмечает диетология Дженна Вольпе.

В исследовании 2022 чернослив рекомендуют как средство от лечения хронических запоров.

Чернослив богат витамин К и калий – два микроэлемента, поддерживающих здоровье костей. Исследование 2022 года показало, что 50-граммовая порция чернослива в день помогает предотвратить потерю минеральной плотности костей бедер и потенциально снизить риск переломов бедра у женщин в постменопаузе.



Чернослив полезен для человека / Фото с I Stock

Обратите внимание, что калий, содержащийся в черносливе, считается одним из лучших питательных веществ снижения артериального давления.

По словам диетолога Мэгги Мун добавление чернослива к своему обычному рациону – это один из способов поддержать здоровье сердца.

По данным исследование В 2021 году у женщин в постменопаузе употребление 100 граммов чернослива в день значительно улучшило общий уровень холестерина и уменьшило факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Чернослив достаточно сытный. Исследование 2010 года показало чернослив содержит высший индекс сытости, чем хлеб и печенье.