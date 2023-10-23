Сладкая кукуруза и попкорн обладают многими питательными веществами: вы могли этого не знать

Кукуруза содержит большой источник клетчатки, витаминов, минералов и антиоксидантов. Она хорошо влияет на пищеварение и здоровье глаз.

Кукуруза является самым популярным злаком в мире. Она насыщена витаминами B, Е, А, РР, которые очень полезны для женщин. Также кукуруза оказывает положительное влияние на состояние волос и кожи и даже помогает справиться с депрессией.

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Кукуруза содержит углеводы, клетчатку, белок и множество витаминов и минералов. Все это меняется в зависимости от типа кукурузы.

К примеру, попкорн богат минералами, в то время как сладкая кукуруза содержит больше витаминов. О полезных свойствах рассказал ученый по вопросам питания Атли Арнарсон.

Попкорн

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Любимая всеми нами закуска, которую мы не можем обойти в кинотеатрах, может похвастаться несколькими витаминами и минералами.

Фосфор является минералом, играющим важную роль в росте и поддержании тканей организма.

Магний, содержащийся в кукурузе достаточно важным для человека. Низкий уровень этого важного минерала может увеличить риск развития многих хронических заболеваний, таких как болезни сердца.

Медь – антиоксидантный микроэлемент, который также важен. Его недостаточное потребление может плохо повлиять на здоровье сердца.



Попкорн обладает полезными свойствами.

Сладкая кукуруза

Пантотеновая кислота, называемая витамином B5, содержится в кукурузе. Впрочем, стоит отметить, что она есть во многих других продуктах, поэтому у нас почти нет недостатка этого витамина.

Фолиевая кислота известна как витамин B9 является важным питательным веществом, особенно важным во время беременности.

Витамин B6 важен для нашего организма, ведь положительно влияет на многие важные функции.

Калий – это важное питательное вещество, которое контролирует артериальное давление и может улучшить здоровье сердца.



Сладкая кукуруза обладает полезными свойствами.