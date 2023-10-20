Семена льна – клад природы: диетологиня рассказала о целебных свойствах

Семена льна очень полезны для нашего организма. Кроме того, что они прекрасно очищают кишечник, семена имеют еще ряд преимуществ, которые улучшат наше здоровье.

О пользе от семян льна рассказала звездная диетология Светлана Фус, которая более 30 лет работает врачом в области диетологии

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По ее словам, семена льна богаты фитоэстрогенными – фенольными соединениями с антиоксидантной активностью, которые защищают женский организм от новообразований и помогают облегчить проявления климакса и дискомфорта, связанного с менопаузой.

Также семена льна можно назвать естественным статином, поскольку они способствуют нормализации уровня холестерина. В этих маленьких семенах в большом количестве находятся омега-3 жирные кислоты.

Наверное, вы много слышали о пользе полиненасыщенных жирных кислот, а именно омега-3 и знаете, что их в нашем рационе недостаточно. Они относятся к разряду "незаменимых", потому что не производятся в организме, а должны поступать с пищей в достаточном количестве,

– отметила диетология Светлана Фус.

Она добавила, что омега-3 жирные кислоты нужны нашему организму для строительства клеточных мембран. Они снижают вязкость крови, повышают эластичность сосудов, улучшают пищеварение, снижают риск развития сахарного диабета и ожирения.

Сколько употреблять семена льна в день?

Диетология советует есть не больше 1-2 столовых ложек в день, то есть 10-20 г семян. Их нужно употреблять умеренно, ведь семена льна содержат большое количество клетчатки, которая в избытке вызовет дискомфорт в кишечнике и слабительное действие.

Как использовать льняное семя?

Его часто применяют при лечении гастрита и язвенной болезни, как обволакивающее средство, создающее защитный слой на внутренней поверхности желудка, предохраняющий его от воздействия пищеварительных соков. Для этого необходимо семена льна залить крутым кипятком и настоять. Выходит приятный на вкус густой кисель,

– рассказала Светлана Фус.

Врач также говорит, что семена можно добавлять в салаты, каши и кисломолочные напитки. Целые семена не перевариваются в нашем организме полностью, поэтому его лучше измельчить в кофемолке.

Кому могут повредить семена льна?

Семена льна нельзя давать детям до 3 лет. С осторожностью следует употреблять тем, кто имеет камни в желчном пузыре. Женщинам, у которых эндометрит, фибромиома матки или поликистоз яичников нельзя употреблять из-за фитоэстрогена. Также с семенами льна должны быть осторожны беременные женщины и кормящие грудью.