Насіння льону – скарб природи: дієтологиня розповіла про цілющі властивості

Насіння льону є дуже корисним для нашого організму. Окрім того, що воно чудово очищують кишечник, насіння має ще ряд переваг, які покращать наше здоров’я.

Про користь від насіння льону розповіла зіркова дієтологиня Світлана Фус, яка понад 30 років працює лікарем у сфері дієтології.

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За її словами, насіння льону багате на фітоестрогени – фенольні сполуки з антиоксидантною активністю, які захищають жіночий організм від новоутворень і допомагають полегшити прояви клімаксу і дискомфорту, пов'язаного з менопаузою.

Також насіння льону можна назвати природним статином, оскільки воно сприяє нормалізації рівня холестерину. У цих маленьких насінинках у великій кількості знаходяться омега-3 жирні кислоти.

Напевно ви багато чули про користь поліненасичених жирних кислот, а саме омега-3 і знаєте, що їх в нашому раціоні недостатньо. Вони відносяться до розряду "незамінних", бо не виробляються в організмі, а повинні надходити з їжею в достатній кількості,

– зазначила дієтологиня Світлана Фус.

Вона додала, що омега-3 жирні кислоти потрібні нашому організмові для будівництва клітинних мембран. Вони зменшують в'язкість крові, підвищують еластичність судин, покращують травлення, знижують ризик розвитку цукрового діабету і ожиріння.

Скільки вживати насіння льону в день?

Дієтологиня радить їсти не більше 1-2 столових ложок в день, тобто 10-20 грамів насіння. Їх треба вживати помірно, адже насіння льону містить велику кількість клітковини, яка у надлишку викличе дискомфорт у кишечнику та проносну дію.

Як використовувати лляне насіння?

Його часто застосовують при лікуванні гастриту і виразкової хвороби, як обволікаючий засіб, що створює захисний шар на внутрішній поверхні шлунка, що оберігає його від впливу травних соків. Для цього необхідно насіння льону залити окропом і настояти. Виходить приємний на смак густий кисіль,

– розповіла Світлана Фус.

Лікарка також каже, що насіння можна додавати в салати, каші та кисломолочні напої. Зверніть увагу на те, що цілі насінинки не перетравлюються в нашому організмові повністю, тому його краще подрібнити в кавомолці.

Кому може зашкодити насіння льону?

Насіння льону не можна давати дітям до 3 років. З обережністю варто вживати тим, хто має камінці в жовчному міхурі. Жінкам, у яких ендометрит, фіброміома матки чи полікістоз яєчників його не можна вживати через фітоестрогени. Також з насінням льону мають бути обережні вагітні жінки та ті, хто годують грудьми.