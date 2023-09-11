Мойте стиральную машинку раз в месяц: почему это так важно делать

Стиральную машину нужно мыть один раз в месяц, а в отдельных случаях еще чаще. Нам кажется, что при высокой температуре стиральная машинка убивает все бактерии, но это не так.

Все мы любим свежую и пахучую постиранную одежду, которую вытаскиваем из стиральной машинки. Впрочем, одежда и постельное белье могут быть не такими уж свежими и чистыми, если вы не будете периодически мыть стиральную машинку.

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Наша стиральная машинка, которая стирает грязные полотенца или потные носки может превратиться в "люльку" с бактериями, которые будут там кишеть. Эти патогены могут размножаться внутри стиральной машинки, а затем накапливаться даже на постиранной одежде.

Может ли стиральная машинка, которая никогда не моется причинить вред, рассказал Чарльз Герба – доктор философии и микробиолог Аризонского университета.



Стиральную машинку нужно мыть после стирки / Фото Live Strong

Какие микробы прячутся в грязной стиральной машине?

Стиральная машина находится во влажной среде, а это значит, что это отличное место для размножения микробов.

По словам Чарльза Гербы, наиболее устойчивыми патогенами являются такие вирусы, как норовирус и аденовирус. Впрочем, стиральные машины также создают почву для размножения таких бактерий, как сальмонелла.

В исследовании, опубликованном в июле 2007 года в журнале Прикладная и экологическая биология Герба и его коллеги отметили, что мойка одним только моющим средством является неэффективной для уничтожения и дезактивации кишечных вирусов, таких как аденовирус, ротавирус и гепатит А.

Наибольшиму риску подвергаются пожилые люди и те, кто имеет ослабленный иммунитет. Лучше мыть стиральную машинку один раз в месяц. Если у вас есть дети – делайте это почаще.

Как мыть стиральную машинку

Сначала протрите внутреннюю часть машины и уплотнение вокруг дверцы универсальным чистящим средством, затем очистите фильтры и слейте воду. Очень важно избавиться от этого мусора, поскольку мусор может накапливаться и создавать атмосферу для условно-патогенных микроорганизмов.

Для дезинфекции залейте барабан горячей водой и отбеливателем или заменителем отбеливателя. Температура играет ключевую роль в борьбе с патогенами. Чтобы убить кишечные вирусы и бактерии, температура воды должна превышать 40-60 градусов Цельсия.