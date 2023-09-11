Мийте пральну машинку раз на місяць: чому це так важливо робити

Пральну машину потрібно мити один раз на місяць, а в окремих випадках – ще частіше. Нам здається, що у високій температурі пральна машинка вбиває всі бактерії, але це не так.

Всі ми любимо свіжий та пахучий попраний одяг, який витягаємо з пральної машинки. Втім одяг та постільна білизна можуть бути не такими вже й свіжими та чистими, якщо ви не будете періодично мити пральну машинку.

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Наша пральна машинка, яка пере брудні рушники чи спітнілі шкарпетки може перетворитися на "колиску" з бактеріями, які будуть там кишіти. Ці патогени можуть розмножуватися всередині пральної машинки, а потім накопичуватися навіть на попраному одязі.

Чи може пральна машинка, яка ніколи не миється завдяти шкоди, розповів Чарльз Герба – доктор філософії та мікробіолог університету Арізони.



Пральну машинку треба мити після прання / Фото Live Strong

Які мікроби ховаються у брудній пральній машині?

Пральна машина знаходиться у вологому середовищі, а це означає, що це чудове місце для розмноження мікробів.

За словами Чарльза Герби, найбільш стійкими патогенами є такі віруси, як норовірус та аденовірус. Втім пральні машини також створюють підґрунт для розмноження таких бактерій, як сальмонела.

У дослідженні, опублікованому в липні 2007 року в журналі "Прикладна та екологічна біологія", Герба та його колеги відзначили, що миття одним лише миючим засобом є неефективним для знищення та дезактивації кишкових вірусів, таких як аденовірус , ротавірус та гепатит А.

На найбільший ризик наражаються літні люди та ті, хто мають ослаблений імунітет. Найкраще мити пральну машинку один раз на місяць. Якщо у вас є діти – робіть це частіше.

Як мити пральну машинку

Спочатку протріть внутрішню частину машини та ущільнення навколо дверцят універсальним засобом для чищення, потім очистіть фільтри і злийте воду. Дуже важливо позбутися цього сміття, оскільки сміття може накопичуватися і створювати атмосферу для умовно-патогенних мікроорганізмів.

Для дезінфекції залийте барабан гарячою водою та відбілювачем або замінником відбілювача. Температура відіграє ключову роль у боротьбі з патогенами. Щоб вбити кишкові віруси та бактерії, температура води повинна перевищувати 40–60 градусів за Цельсієм.