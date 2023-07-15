Какие шампиньоны нельзя есть: как понять, что грибы испортились

Есть несколько опасных признаков, по которым можно понять, что грибы испортились. Их нужно знать каждой хозяйке, чтобы не приготовить блюдо из испорченных шампиньонов.

Из шампиньонов можно приготовить немало разнообразных блюд, пишет 24 Канал. Эти блюда могут быть как праздничные, так и повседневные. Хозяйки часто готовят что-то из грибов на ужин, однако следует быть очень осторожными, ведь коварные шампиньоны могут быть испорчены, а вы об этом не будете догадываться.

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Шампиньоны способны быстро потерять свое качество и свежесть, соответственно – не будут пригодными для употребления. Среди всех грибов они портятся быстрее всего.

Признаки испорченных шампиньонов

Общий вид

Шампиньоны потемнели, стали коричневыми и скользкими. Даже самые маленькие пятна являются признаком того, что шампиньоны начинают портиться.

Запах

Вы сможете почувствовать разницу в запасе свежих грибов и испорченных. Если грибы пахнут гнилью, подвальной влагой и посторонним неприятным запахом – лучше их выбросить, чтобы не получить проблем со здоровьем.



Вот так должны выглядеть свежие шампиньоны / Фото из открытых источников

Шляпка гриба

В свежих грибах шляпка бархатно гладкая. Однако если на нем есть желтые, коричневые или черные пятна, то это говорит о порче продукта.

Упругость

Свежие грибы всегда упругие и твердые, а вот скользкие шампиньоны могут свидетельствовать о начале гнилостных процессов.