Які печериці не можна їсти: як зрозуміти, що гриби зіпсувалися

Існує кілька небезпечних ознак, за якими можна зрозуміти, що гриби зіпсувалися. Їх треба знати кожній господині, аби не приготувати страву із зіпсутих печериць.

З печериць можна приготувати чимало різноманітних страв, пише 24 Канал. Ці страви можуть бути як святкові так і повсякденні. Господині часто готують щось з грибів на вечерю, однак варто бути дуже обережними, адже підступні печериці можуть бути зіпсутими, а ви про це не будете здогадуватися.

Цікаво Негайно припиніть їсти яйця: ось чому вони шкідливі

Печериці здатні швидко втратити свою якість та свіжість, відповідно – не будуть придатними для вживання. Серед всіх грибів вони псуються найшвидше.

Ознаки зіпсутих печериць

Загальний вигляд

Печериці потемніли, стали коричневими та слизькими. Навіть найменші плями є ознакою того, що печериці починають псуватися.

Запах

Ви зможете відчути різницю в запасі свіжих грибів та зіпсутих. Якщо гриби пахнуть гниллю, підвальною вологою та стороннім неприємним запахом – краще їх викинути, аби не отримати проблем зі здоров’ям.



Ось так мають виглядати свіжі печериці / Фото з відкритих джерел

Капелюшок гриба

У свіжих грибах капелюшок оксамитово гладенький. Однак, якщо на ньому є жовті, коричневі чи чорні плями, то це говорить про псування продукта.

Пружність

Свіжі гриби завжди пружні та тверді, а от слизькі печериці можуть свідчити про початок гнильних процесів.