5 признаков того, что вы получаете недостаточно белка в пище

Белок играет немаловажную роль в вашем здоровье. Он необходим для различных функций организма, таких как восстановление и образование тканей, метаболические процессы.

Важно получать достаточное количество белка, чтобы быть здоровыми и энергичными. Рассказываем о признаках, которые могут указывать на дефицит этого питательного вещества.

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Как понять, что вы получаете недостаточно белка

Изменения настроения

Мозгу нужны химические вещества, известные как нейротрансмиттеры, чтобы передавать информацию от одной клетки в другую. Многие из этих химических веществ состоят из аминокислот, которые являются основными элементами белка.

Таким образом, дефицит белка в пище может помешать вашему организму производить достаточное количество этих нейромедиаторов, изменяя работу вашего мозга. К примеру, если у вас низкий уровень серотонина и дофамина, вы можете быть чрезмерно агрессивными или депрессивными.

Проблемы с кожей, волосами и ногтями

Выпадение волос, расслоение ногтей, а также шелушение кожи – одни из признаков дефицита белка в организме. Ведь волосы, ногти и кожа состоят из белков, таких как кератин, коллаген и эластин.

Усталость и слабость

Дефицит белка может привести к потере мышечной массы, что может повлиять на баланс, вызвать слабость и замедлить метаболизм. Нехватка белка также может привести к анемии – заболеванию, которое мешает клеткам получать достаточное количество кислорода и, как следствие, вы чувствуете усталость.



Из-за недостатка белка вы будете чувствовать слабость / Фото Unsplash

Голод и тяга к еде

Если вы испытываете постоянную тягу к пище или голоду, это может свидетельствовать о недостатке белка. Поскольку белок является питательным веществом, обеспечивающим сытость.

Частые болезни

Если вы часто или постоянно болеете, это может означать, что ваша иммунная система не в лучшем состоянии. Это может быть связано с недостатком белка, поскольку иммунные клетки состоят из этого питательного вещества.

Кроме того, исследование показало, что 12 пожилых женщин, потреблявших небольшое количество белка в течение 2 недель, имели низкий иммунитет.