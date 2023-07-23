Что будет, если вы будете поздно завтракать: ответ шокирует

Согласно недавнему исследованию, поздний завтрак может значительно увеличить риск развития диабета 2 типа. Именно поэтому важно завтракать вовремя после того, как вы проснетесь.

Исследователи из испанского Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal) обнаружили, что у завтракавших после 9 утра людей вероятность развития заболевания диабета второго типа была на 59% выше, чем у тех, кто завтракал до 8 часов утра.

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В ходе исследования были проанализированы данные более 100 000 человек во Франции за последние семь лет. Оно также показало, что ужин после 22 часов еще больше увеличивает риск развития диабета 2 типа.

Чтобы снизить развитие диабета второго типа, важно не только то, что мы едим, но когда мы едим.

Биологически это имеет смысл, поскольку известно, что пропуск завтрака влияет на контроль уровня глюкозы и липидов, а также на уровень инсулина.

– отметила врач Анна Паломар-Кросс, исследовательница из Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal).

Диабет 2 типа связан с различными модифицированными факторами риска, включая нездоровое питание, отсутствие физической активности и курение. Чтобы дополнительно изучить влияние времени еды на риск диабета, исследователи изучали группу из 103 312 взрослых, 79% из которых были женщинами.

Участников попросили записывать свой рацион питания и время еды в течение 24 часов в течение трех дней подряд. Затем команда проанализировала данные за семилетний период и выявила 963 новых случая диабета 2 типа.



Если вы поздно завтракаете, то увеличиваете риск диабета 2 типа

Результаты показали, что люди, которые регулярно завтракали после 9 утра, имели значительно более высокий риск развития диабета 2 типа по сравнению с теми, кто завтракал до 8 утра.

Однако исследование также показало, что длительное голодание может оказаться полезным, если люди завтракают до 8 утра и рано ужинают.

"Наши результаты показывают, что первый прием пищи до 8 утра и последний прием пищи до 7 вечера могут помочь снизить заболеваемость диабетом 2 типа", – отметил профессор Манолис Когевинас.