Що буде, якщо ви будете пізно снідати: відповідь шокує

Згідно з недавнім дослідженням, пізній сніданок може значно збільшити ризик розвитку діабету 2 типу. Саме тому важливо снідати вчасно після того, як ви прокинетеся.

Дослідники з іспанського Барселонського інституту глобальної охорони здоров'я (ISGlobal) виявили, що у людей, які снідали після 9-ої ранку, ймовірність розвитку захворювання діабету другого типу була на 59% вищою, ніж у тих, хто снідав до 8-ої години ранку.

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Під час дослідження було проаналізовано дані понад 100 000 осіб у Франції за останніх сім років. Воно також показало, що вечеря після 22 години ще більше збільшує ризик розвитку діабету 2 типу.

Щоб знизити розвиток діабету другого типу, важливо не лише те, що ми їмо, але й коли ми їмо.

Біологічно це має сенс, оскільки відомо, що пропуск сніданку впливає на контроль рівня глюкози та ліпідів, а також на рівень інсуліну,

– зазначила лікарка Анна Паломар-Крос, дослідниця з Барселонського інституту глобальної охорони здоров'я (ISGlobal).

Діабет 2 типу пов'язаний з різними модифікованими факторами ризику, включно з нездоровим харчуванням, відсутністю фізичної активності та курінням. Щоб додатково вивчити вплив часу вживання їжі на ризик діабету, дослідники вивчали групу зі 103 312 дорослих, 79% з яких були жінками.

Учасників попросили записувати свій раціон харчування і час прийому їжі протягом 24 годин протягом трьох днів поспіль. Потім команда проаналізувала дані за семирічний період і виявила 963 нові випадки діабету 2 типу.



Якщо ви пізно снідаєте, то маєте збільшуєте ризик діабету 2 типу

Результати показали, що люди, які регулярно снідали після 9 ранку, мали значно вищий ризик розвитку діабету 2 типу порівняно з тими, хто снідав до 8 ранку.

Проте дослідження також показало, що тривале голодування може бути корисним, якщо люди снідають до 8 ранку та рано вечеряють.

"Наші результати показують, що перший прийом їжі до 8 ранку і останній прийом їжі до 7 вечора можуть допомогти знизити захворюваність на діабет 2 типу", – зазначив професор Маноліс Когевінас.