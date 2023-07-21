Овсянка может снизить уровень холестерина. Цельные зерна овсянки богаты клетчаткой, которая помогает сохранить чувство сытости между приемами пищи и регулирует уровень сахара в крови. Также овсянка имеет низкий гликемический индекс.

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Овсяная каша богата витаминами и необходимыми минералами, такими как марганец, фосфор, магний, железо, цинк и фолиевая кислота.

Способствует снижению веса

Как показывает исследование, добавление овсянки в свой рацион помогает увеличить чувство сытости и идеально подходит для тех, кто хочет похудеть.

Клетчатка, содержащаяся в овсянке, скорее насыщает наш организм. Это помогает предотвратить переедание, а также снижает ежедневное потребление калорий, что приводит к снижению веса.

Однако не следует употреблять овсяные хлопья быстрого приготовления, поскольку они содержат сахар и консерванты.

Снижает уровень холестерина

Высокий уровень холестерина является значительным фактором риска сердечных заболеваний, но регулярное употребление овсянки может помочь улучшить его уровень.

Эта сытная пища для завтрака может похвастаться особым типом клетчатки, известной как бета-глюкан, увеличивающая выведение богатой холестерином желчи из организма. Это может помочь снизить уровень холестерина на 15%.

Растворная клетчатка также замедляет пищеварение и помогает контролировать уровень сахара в крови.



Полезные свойства овсянки / Фото из Allrecipes

Регулирует уровень сахара в крови

Поскольку овсянка медленно переваривается, она помогает регулировать уровень сахара в крови. Это полезно для людей с диабетом и полезно всем, кто следит за своим весом.

Высокое содержание клетчатки в овсянке замедляет пищеварение и способствует медленному и стойкому выделению глюкозы в кровь.

Богата антиоксидантами

Овсянка богата антиоксидантами: фитиновой кислотой, витамином Е, фенольными соединениями и авенантрамидами, которые борются с воспалением и улучшают кровоток.

Улучшает работу кишечника

Клетчатка является ключевым компонентом здоровой пищеварительной системы. Тот факт, что она проходит через кишечник непереваренной, означает, что она увеличивает объем стула, что предотвращает запоры и способствует его регулярности.



Полезные свойства овсянки / Фото из Pexels

Снижает артериальное давление

Повышенное артериальное давление значительно увеличивает риск сердечных заболеваний и инсульта.

Доказано, что антиоксиданты в овсянке увеличивают выработку оксида азота, расширяющего и расслабляющего кровеносные сосуды, вызывая спад артериального давления.

Если у вас есть проблемы с употреблением достаточного количества клетчатки, попробуйте добавить в свой рацион больше цельнозерновых продуктов, например овсянку на завтрак.

Снижает риск рака толстой кишки

Овсянка борется с раком толстой кишки, поскольку содержит авенантрамиды (тип антиоксиданта), помогающий замедлить клеточные мутации.

Ученые провели исследование, в котором люди каждый день употребляли овсянку в течение трех месяцев. Через 30 дней опухоль значительно снизилась в размере.

Овсянка богата витамином Е, медью, селеном и цинком, которые являются антиканцерогенными соединениями.

Согласно исследованиям, высокое содержание клетчатки в цельных зернах овсянки может помочь снизить резистентность к инсулину, являющуюся одной из причин развития рака толстой кишки.

Улучшает иммунную систему

Бета-глюкан в овсянке стимулирует работу лейкоцитов, что помогает бороться с инфекциями в организме, тем самым укрепляя иммунную систему.

Он также усиливает активность других иммунных клеток, таких как нейтрофилы, макрофаги и природные клетки-киллеры, которые помогают избавиться от паразитов, бактерий, вирусов и грибков.

Селен и цинк в овсянке помогают бороться с инфекциями. Кроме того, соединения в овсянке связываются с бактериями, грибками и вирусами, способствуя повышению иммунитета.



Полезные свойства овсянки / Фото с The Pioneer Woman

Способствует лучшему сну

Большинство людей привыкли есть овсянку утром, но тарелка каши вечером может помочь лучше уснуть.

Овсянка содержит триптофан, аминокислоту, которую организм использует для выработки мелатонина, гормона сна, регулирующего цикл сна. Кроме того, овсянка содержит магний и кальций, которые способствуют хорошему сну.

Согласно одному гарвардскому исследованию, люди, которые ели овсянку не менее трех раз в неделю, на 20% реже сообщали о беспокойной ночи, чем те, кто почти никогда ее не ел.

Другое исследование показало, что употребление овсянки или цельнозерновых хлопьев на завтрак было связано с более низкими шансами бессонницы среди взрослых.