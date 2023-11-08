Как разместить кровать в спальне по фэн-шуй: это может улучшить сон

Размещение кровати в вашей спальне может влиять на самочувствие сильнее, чем вы могли подумать. Но стоит знать несколько правил фэн-шуй, чтобы сделать комнату настоящим оазисом отдыха и релаксации.

По традиционным обычаям китайцев кровать является едва ли не главным предметом мебели в вашем доме, поэтому к его расположению в квартире нужно отнестись серьезно. О нескольких основных принципах фэн-шуй рассказала эксперт Анджи Чо.

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Почему расположение кровати важно

Если вы хотите обеспечить себе крепкий сон, вы, вероятно, попробовали уже несметное количество способов. Но переместить кровать – это одна из самых простых, и она может быть достаточно действенной. По словам эксперта по фэн-шуй Анджи Чо, правильно поставленная кровать может улучшить сон, повысить уровень энергии, уменьшить стресс и даже укрепить здоровье.

Принцип командного положения

Для поддержания хорошего фэн-шуй вам нужно поставить свою кровать в спальне так, чтобы во время лежания на ней вы могли видеть дверь в спальню, одновременно не находясь на одной линии с ними.

Хорошим правилом для спальни будет поставить кровать по диагонали от двери. Но из-за размера вашей спальни и кровати это может быть просто невозможным. Впрочем, еще не все утрачено – вы можете поставить зеркало у кровати так, чтобы в его отображении вы все еще видели дверь.



Кровать не должна быть прямо напротив двери / Фото Pexels

Связь кровати и дверей

Старайтесь поставить свою кровать так, чтобы дверь не открывалась прямо на нее. Также избегайте такой позиции, в которой ваши ноги смотрят прямо на дверь – часто это называют "положением в гробу".

Изголовье кровати должно быть у стены

Одно из главных правил фэн-шуй – убедитесь, что изголовье кровати надежно прилегает к стене, ведь вам всегда нужна опора сзади. По возможности старайтесь сделать так, чтобы за изголовьем не было окон.

Убедитесь, что у вас есть пространство

Для взрослых людей лучшая позиция кровати такова, чтобы с обеих сторон было пространство, поэтому не стоит ставить его одной стороной вплотную к стене. Если это невозможно, попробуйте оставить между кроватью и стеной хотя бы десяток сантиметров. Также вы можете разместить на этой стене зеркало, и это зрительно расширит комнату.