Если вы не любите кофе, это вовсе не означает, что вы должны жить в постоянной сонливости. Для того чтобы облегчить свою жизнь, вы можете добавить в утреннюю рутину один из напитков, о которых рассказала эксперт Саманта Поллок.

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Индийский чай

Индийский чай – это не просто крепко заваренный черный чай. Для того чтобы сделать этот напиток идеальным для пробуждения, вам следует добавить к нему специальную смесь специй, которая повлияет на уровень вашей энергии. Кроме того, этот чай содержит достаточно кофеина, чтобы разбудить вас.



Индийский чай может быть очень полезным / Фото Pexels

Зеленый смузи

Этот напиток не очень популярен, но зря, ведь он может дать вам невероятное количество энергии и витаминов. Кроме того, он будет идеальным и в случае, если вы страдаете от утренней тошноты. Так что подготовьте овощи и фрукты заранее и просто взбейте их в блендере утром.

Это не только вкусный напиток, но и очень питательный – вот почему он так хорошо подойдет для завтрака.



Смузи очень питательны / Фото Pexels

Лимонная вода

Еще один действенный для пробуждения напиток – это лимонная вода. Прежде всего, лимонная вода очень проста в приготовлении, ведь вы просто добавляете ломтик или два лимона к чистой воде. Но польза от этого напитка трудно переоценить – он помогает увлажнить тело после ночного сна и может дать вам достаточно энергии для начала дня.



Лимонная вода может дать заряд энергии / Фото Pexels

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Зеленый чай

Зеленый чай – один из самых популярных сортов этого напитка, и не зря. Он полезен и тогда, когда вы хотите успокоиться, и тогда, когда вам нужно пробудиться. В чае есть кофеин, и его достаточно для того, чтобы очистить разум, однако он не сделает вас тревожным.



Зеленый чай отличный для начала / Фото Pexels

Кофе также помогает проснуться, а также он может повлиять на состояние ваших волос. Как именно – читайте в материале.