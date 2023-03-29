Так хранить чай нельзя

Чай является одним из самых популярных напитков в мире и в Украине. Но знаете ли вы, как его правильно хранить дома?

Сделать так, чтобы он дольше оставался ароматным и полезным на дому, не слишком сложно. Главное не повторять эти ошибки.

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Как не нужно хранить чай

Влажное и теплое место

Чай нужно держать в сухом месте, ведь он очень легко впитывает окружающую влагу, что отрицательно сказывается на его вкусовых свойствах. В конце концов он может полностью потерять аромат.

Кроме того, место должно быть прохладным. Чем больше температура, тем быстрее чай будет окисляться, что будет влиять на его структуру и вкус.



Чай важно правильно хранить / Фото Pexels

Рядом с продуктами с сильным ароматом

Как вы поняли из предыдущего пункта, напиток легко впитывает любые ароматы. Положите рядом с ним чеснок или лук – получите чай с соответствующим вкусом и запахом.

Открытая емкость или место

Хранение в закрытой герметичной емкости (идеально, если она еще и стеклянная) дополнительно убережет от влаги, запахов и попадания кислорода.

Важно, чтобы к чаю не было и доступа солнечных лучей, что защитит от окисления. Поэтому лучше всего класть его в закрытом месте. Шкафчик на кухне – отличный вариант.

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Бонус

Вы, вероятно, не догадывались, но держать чай можно и в холодильнике. Особенно если у вас его очень много. Для этого расфасуйте чай в вакуумные пакетики и смело храните. На вкусе и аромате это никак не отразится.