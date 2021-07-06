Как правильно распределить углеводы, жиры и белки на тарелке: фото

Людям, которые хотят похудеть или тщательно следят за своим питанием, нужен сбалансированный рацион.

Полезные советы по этому дала американский диетолог Рейчел Пол (Rachel Paul). По ее словам, чтобы снизить количество углеводов и калорий, достаточно заполнить половину тарелки овощами.

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"Эта идея может показаться простой, но небольшие изменения могут давать большие результаты", – пояснила Рейчел.

В инстаграме женщина опубликовала фотографию с двумя тарелками. Одна из них наполовину заполнена пищей, богатой крахмалистыми углеводами, на четверть – белковыми продуктами, и еще на четверть – овощами.

Однако при похудении нужно стремиться к пропорциям, которые представлены на второй тарелке, где овощи занимают половину, четверть – белковые продукты, и еще четверть – пища с крахмалистыми углеводами.

Нет таких продуктов, которые нельзя, но нужно задумываться о том, какие продукты и в каких количествах будут приятнее для вашего организма. Для многих людей полезными будут небольшие порции крахмалистых углеводов при большем количестве овощей, жира и белка,

– подытожила врач.