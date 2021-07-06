Як правильно розподілити вуглеводи, жири та білки на тарілці: фото

Людям, які хочуть схуднути або ретельно слідкують за своїм харчуванням, потрібен збалансований раціон.

Корисні поради щодо цього дала американська дієтологиня Рейчел Пол (Rachel Paul). За її словами, щоб знизити кількість вуглеводів і калорій, достатньо заповнити половину тарілки овочами.

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"Ця ідея може здатися простою, але невеликі зміни можуть давати великі результати", – пояснила Рейчел.

В інстаграмі жінка опублікувала фотографію з двома тарілками. Одна з них наполовину заповнена їжею, яка багата крохмалистими вуглеводами, на чверть – білковими продуктами, і ще на чверть – овочами.

Проте при схудненні потрібно прагнути до пропорцій, які представлені на другий тарілці, де овочі займають половину, чверть – білкові продукти, і ще чверть – їжа з крохмалистими вуглеводами.

Немає таких продуктів, які не можна, але потрібно замислюватися про те, які продукти та в яких кількостях будуть найприємніше для вашого організму. Для багатьох людей корисними будуть невеликі порції крохмалистих вуглеводів при більшій кількості овочів, жиру і білка,

– підсумувала лікарка.