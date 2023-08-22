3 способа, которые помогут предотвратить образование тромбов в ногах

Сгустки крови достаточно опасны для человека. Они могут попасть в жизненно важные органы тела, вызывая опасные состояния.

Определенный процент свертывания крови необходим, чтобы предотвратить чрезмерное кровотечение. Впрочем, сгустки крови, которые не растворяются естественным путем, могут быть для человека опасными. Они могут мигрировать телом и препятствовать притоку крови в определенные органы.

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Если тромб достигает мозга, это может привести к инсульту. Также существует риск сердечного приступа или эмболии, если у вас есть тромб.

Обычно сгустки крови сначала образуются в глубоких венах конечностей – в руке или ноге. Это называется тромбозом глубоких вен. Симптомы включают пульсирующую боль в одной ноге при ходьбе, вставании или отеке одной ноги.

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Понять, что этот тромбоз сможет теплая кожа вокруг болезненного участка, красная кожа вокруг болезненного места и набухшие вены, которые будут болеть, если вы будете к ним прикасаться.

Существует множество факторов, которые могут привести к тромбообразованию. Некоторые из них вы не можете контролировать, например, высокий риск образования тромбов вам мог передаться генетически.

Впрочем, чаще это связано с образом жизни, который мы ведем, поэтому есть несколько способов, как свести этот риск к минимуму:

Поддерживайте здоровый вес;

Оставайтесь активными – добавьте в свою жизнь регулярные прогулки;

Пейте много жидкости во избежание обезвоживания.

Постарайтесь избегать в своей жизни некоторых вещей, которые также приводят к тромбообразованию: