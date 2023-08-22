Вероятно, вам уже приходилось слышать о том, что ранний подъем полезен здоровью. Кардинально изменить свой график сна может быть непростой, а то и невозможной задачей, однако небольшие его корректировки придадут вам немало пользы.

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Ставьте будильник на час раньше

Оказывается, ранний подъем не только добавит вам времени на заботу о себе, но и может улучшить настроение даже уменьшить риски депрессии. И для того, чтобы добиться этого невероятного результата, вам всего-навсего нужно переставить свой будильник на час раньше.

Исследование показало, что ваше привычное время подъема и отхода ко сну напрямую связано с психическим здоровьем. Это не новейшие результаты; многочисленные эксперименты уже не раз доказывали, что совы страдают депрессией гораздо чаще тех людей, которые склонны просыпаться рано.

Мы уже некоторое время знаем, что существует взаимосвязь между временем сна и настроением, но вопрос, который мы часто слышим: насколько раньше нам нужно будить людей, чтобы увидеть пользу? Мы обнаружили, что даже подъем на один час раньше связан со значительно меньшим риском депрессии,

– рассказала автор исследования Селин Веттер.



Ранний подъем улучшает психическое здоровье / Фото Pexels

Оказывается, наше обычное время сна на 12 – 42% объясняется генетикой. Так что в исследовании приняли участие люди, которые имели совершенно разные графики сна. В ходе эксперимента они начали просыпаться всего часом раньше, и это снизило риски депрессии у них на 23%.

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Впрочем, исследователи еще не знают, поможет ли подъем на час раньше тем людям, которые уже склонны рано просыпаться. Но для людей, относящихся к промежуточному диапазону, лишние свободные час или два утром могут стать решающими для настроения и психического здоровья.