Эти 6 неожиданных вещей вредят вашему сердцу

Проблемы с сердцем, оказывается, могут появиться из-за совершенно неожиданных факторов. Вы и не подозревали, что многие повседневные привычки влияют на ваше кровообращение и сердечно-сосудистую систему.

Вероятно, вам приходилось слышать о том, что на сердце влияет количество движения, курение и питание. Однако кроме этих факторов существуют еще десятки менее очевидных причин, по которым вы можете столкнуться с неприятными болезнями.

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Стоматологические проблемы

Трудно поверить, но здоровье ваших зубов и полости рта в целом очень тесно связано с благополучием сердца. Итак, если вам нужна дополнительная мотивация для того, чтобы дважды в день чистить зубы и пользоваться зубной нитью, помните: бактерии из десен могут переместиться в кровь и вызвать воспаление кровеносных сосудов.

Не пренебрегайте и визитами к стоматологу; эксперты советуют посещать врача для плановой проверки каждые 6 месяцев. Если же вы заметили красноту десен или боль у них, немедленно запишитесь на прием.

Ночная работа

Новые исследования показали, что ночная работа или такая, в которой изменения приходятся ежедневно на другое время, может серьезно навредить вашему сердцу. Прежде всего страдает циркадный цикл организма – то есть внутренние часы, которые должны сигнализировать телу, что пора отдыхать или просыпаться.

Но если ваш рабочий день ненормирован или приходится на необычное время, убедитесь, что вы занимаетесь спортом, сбалансированно питаетесь и регулярно посещаете врача. Эти простые действия помогут уберечь здоровье в целом и сердце в частности.

Стояние в пробках

Эта проблема может постичь многих водителей – особенно если вам приходится передвигаться в час пик. Стресс, который вы испытываете всего через один час пребывания в пробке, может повысить вероятность сердечного приступа, а также увеличить риск заболевания сердца.

Шум, который вы слышите на автостраде, тоже не слишком полезен и часто вызывает напряжение. Если вы не можете избежать передвижения в час пик, попробуйте расслабиться, включив легкую музыку или пообщавшись с попутчиком.

Храп

Если во время сна вы регулярно храпите, это может означать, что у вас серьезные проблемы со здоровьем, с которыми не мешало бы обратиться к врачу. Длительное храп может привести к состоянию апноэ – когда во время сна дыхательные пути оказываются частично заблокированными, и это приводит к паузам в дыхании.



Храп может быть опасным для здоровья / Фото Pexels

Расстройство может быть связано с высоким кровяным давлением, нерегулярным сердцебиением и сердечной недостаточностью. В то же время лечение может не только помочь вам легче дышать во сне, но и снизить риски сердечных заболеваний.

Плохой сон

Неправильный график сна может повлечь за собой немало проблем со здоровьем, и сердечные заболевания – среди них. Если каждую ночь вы спите менее 6 часов, это может увеличить вероятность повышения артериального давления и уровня холестерина. Впоследствии же недостаток сна может стать одной из причин ожирения и даже диабета.

Впрочем, это не значит, что вы должны спать целый день. Если вы проводите в постели более 9 часов, это может привести к инсульту – одному из главных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Если ваш график сна несбалансированный и отрывочный, обратитесь к врачу и попробуйте ввести "гигиену сна": убедитесь, что в вашей спальне темно, тихо и прохладно.

Несчастливый брак

Трудно поверить, но к проблемам с сердцем может привести даже неудачный выбор партнера. Одно из недавних исследований показало, что пожилые люди, удовлетворенные своим браком, имеют более низкие риски заболевания болезнями сердца.

Скорее всего, это происходит из-за стресса, который вы испытываете, когда находитесь рядом с неприятным человеком. Гормоны стресса могут влиять и на сердечно-сосудистую систему.