Возможно, вы любите почитать книгу перед сном, чтобы отбросить обычные заботы и отдохнуть. Что ж, тогда хорошая новость для вас: чтение перед отдыхом не только приятно, но и очень полезно.

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Чем полезно чтение перед сном

Большинству взрослых людей в среднем для засыпания требуется от 10 до 20 минут. И в то время как некоторым это удается очень легко, другие люди нуждаются в дополнительной помощи, чтобы погрузиться в сон. И именно чтение книг может стать необходимым вам инструментом.

В недавнем исследовании ученые обнаружили, что 42% читавших перед сном людей заявили об улучшении отдыха.

И все же необходимо учитывать, что чтение с телефона или ноутбука не даст таких преимуществ для здоровья, ведь электронные устройства излучают голубой свет, что может стать роковым для вашего сна. Попытайтесь отказаться от использования гаджетов по меньшей мере за час до сна, и вы довольно быстро заметите результат.

Следствием чтения при ярком свете сигнализирует вашему мозгу, что сейчас дневной свет, продлевающий период, прежде чем вы заснете, – поделилась психолог сна Кэтрин Холл.

Также помните о том, что не следует читать слишком долго. Многие теряют драгоценные часы сна из-за ночного чтения, так что убедитесь, что во время сна вы откладываете книгу. Эксперты советуют спать ежедневно минимум 7 часов, поэтому рассчитайте свой график сна таким образом, чтобы не только почитать, но и хорошо отдохнуть.



Чтение полезно для быстрого засыпания / Фото Pexels

Еще одно преимущество чтения – оно способствует уменьшению напряжения. Оказывается, чтение всего 6 страниц книги может снизить уровень стресса на 68%. Эта привычка имеет даже большее влияние на умиротворение мыслей, чем релаксация или питье чашки горячего чая.

Средняя скорость чтения составляет одну страницу в минуту, так что вам даже не нужно читать долго, чтобы достичь желаемого эффекта. И, конечно, чтение не только успокаивает мозг, но и улучшает его работу. Оказывается, чтение сравнимо с работой над головоломкой или решением кроссворда.