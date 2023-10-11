Вот почему вы постоянно уставшие, и это не из-за недосыпа

Если вы чувствуете, что в последнее время более истощены, чем были раньше, вы совсем не сами. В США трое из четырех американцев страдают хронической усталостью, что влияет на их производительность.

Если вы часто чувствуете себя истощенными, одно из самых простых решений, которое может прийти вам в голову – хорошо выспаться. Однако далеко не всегда это помогает, ведь и усталость может быть вызвана не только отсутствием здорового сна, но и другими факторами. О ее причинах рассказала диетолог и врач Патриция Беннан.

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Обезвоживание

Если у вас очень насыщенный график и начинаете чувствовать усталость среди рабочего дня, вещь может быть в том, что вы выпили недостаточно воды. Оказывается, именно обезвоживание является одним из наиболее распространенных диагнозов.

Занятые люди иногда могут забыть выпить достаточное количество воды в течение дня. Когда вы обезвожены, ваше артериальное давление может упасть. Это означает, что меньше крови перекачивается в ваш мозг и мышц, что приводит к ощущению усталости,

– поделился врач Уильям Ли.

Вы можете попробовать употреблять больше напитков в течение дня, и не забывайте, что пить нужно не только чай, кофе и соки, но и обычную воду, ведь она будет наиболее полезна.

Стресс и волнение

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Часто причиной хронической усталости тревожность и чрезмерный уровень стресса. Да, иногда тревога может проявляться в чувстве напряженности, однако она забирает вашу энергию и в конечном итоге приведет к тому, что вы будете истощены.

Чтобы уменьшить влияние напряжения, вы можете попытаться выполнять дыхательные упражнения: например, займите устойчивую позицию и сосредоточьтесь на своем дыхании. Старайтесь сделать глубокий вдох, ведь во время чрезмерного волнения обычно люди дышат поверхностно, а это забирает много энергии и доставляет меньше кислорода организму.



Вы можете испытывать усталость из-за стресса / Фото Pexels

Социальное окружение

Оказывается, отсутствие социальной стимуляции и одиночество могут вынудить вас чувствовать усталость и скуку. С другой стороны, слишком большое количество людей в окружении создает общественное давление, и вы прежде всего думаете о нуждах других, а не заботитесь о себе.

Если вы постоянно продвигаете свой уход за собой в списке, это в конечном итоге повлияет на вашу энергию и самочувствие и может привести к выгоранию. Внутренние и внешние ожидания общества – это тяжелый груз,

– поделилась Беннан.

Главное, что вы должны сделать, чтобы не выгореть и не испытывать чрезмерную усталость – это сосредоточиться на себе. Находите каждый день время для себя, анализируйте, когда вы чувствуете себя лучше – среди людей или наедине, и выстраивайте свой досуг в соответствии с этим.