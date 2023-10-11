Якщо ви відчуваєте, що останнім часом більш виснажені, ніж були раніше, ви зовсім не самі. У США троє з чотирьох американців страждають від хронічної втоми, що впливає на їхню продуктивність.

Якщо ви часто почуваєтеся виснаженими, одне з найпростіших рішень, яке може прийти вам в голову – добре виспатися. Проте далеко не завжди це допомагає, адже і втома може бути спричинена не тільки відсутністю здорового сну, але й іншими факторами. Про її причини розповіла дієтологиня та лікарка Патриція Беннан.

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Зневоднення

Якщо ви маєте дуже насичений графік і починаєте відчувати втому серед робочого дня, річ може бути в тому, що ви випили недостатньо води. Виявляється, саме зневоднення є одним з найпоширеніших діагнозів.

Зайняті люди іноді можуть забути випити достатньо води протягом дня. Коли ви зневоднені, ваш артеріальний тиск може впасти. Це означає, що менше крові перекачується до вашого мозку та м’язів, що призводить до відчуття втоми,

– поділився лікар Вільям Лі.

Ви можете спробувати вживати більше напоїв протягом дня, і не забувайте, що пити потрібно не тільки чай, каву та соки, але й звичайну воду, адже вона буде найбільш корисною.

Стрес і хвилювання

Дбати про своє здоров’я та рідних – легко, якщо обираєте Heel . Препарати цієї компанії поєднують німецьку якість, натуральний склад і перевірену дієвість. Здоров'я – найвища цінність.

Часто причиною хронічної втоми є тривожність та надмірний рівень стресу. Так, іноді тривога може проявлятися у почуття напруженості, проте вона забирає вашу енергію і зрештою призведе до того, що ви будете виснажені.

Для того, щоб зменшити вплив напруги, ви можете спробувати виконувати дихальні вправи: наприклад, займіть стійку позицію та зосередьтеся на своєму диханні. Намагайтеся зробити глибокий вдих, адже під час надмірного хвилювання зазвичай люди дихають поверхнево, а це забирає багато енергії і доставляє менше кисню організму.



Ви можете відчувати втому через стрес / Фото Pexels

Соціальне оточення

Виявляється, відсутність соціальної стимуляції та самотність можуть змусити вас відчувати втому і нудьгу. З іншого боку, надто велика кількість людей в оточенні створює суспільний тиск, і ви перш за все думаєте про потреби інших, а не дбаєте про себе.

Якщо ви постійно просуваєте свій догляд за собою далі в списку, це зрештою вплине на вашу енергію та самопочуття та може призвести до вигорання. Внутрішні та зовнішні очікування суспільства – це важкий вантаж,

– поділилася Беннан.

Головне, що ви маєте зробити, щоб не вигоріти і не відчувати надмірної втоми – це зосередитися на собі. Знаходьте кожного дня час для себе, аналізуйте, коли ви почуваєтеся найкраще – серед людей чи наодинці, і вибудовуйте своє дозвілля відповідно до цього.