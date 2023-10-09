Здоровье зубов крайне важно, и для того чтобы поддерживать его и придать своим зубам прочности и яркости, вам нужно правильно питаться. Добавьте в свой рацион несколько полезных продуктов, и вы достаточно быстро заметите результат.

Оказывается, для того чтобы иметь яркие и здоровые зубы, недостаточно просто чистить их дважды в день. Правильное питание не менее важно, и если в вашей пище не хватает витаминов, это точно отразится на состоянии вашей полости рта. О том, что стоит именно есть для здоровых зубов, рассказал стоматолог Джерри Куратола.

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Молочные продукты

Вам уже наверняка приходилось слышать о том, что молоко помогает формировать здоровые и крепкие кости – и это правда. Дело в том, что молочные продукты содержат много кальция, необходимого для поддержания здоровья зубов. Регулярное употребление сыра, йогурта и молока помогут укрепить зубную эмаль и увеличить ее плотность.

А именно крепкая эмаль позволяет вашим зубам противостоять кариесу и другим болезням. Некоторые исследования показали, что употребление молока и кисломолочных продуктов может серьезно снизить риск кариеса и даже улучшить здоровье кишечника.

А если вы часто чувствуете сухость во рту, казеин, обнаруживаемый в коровьем молоке, может увеличить выделение слюны.

Яблоки

Широко известно, что яблоки полезны для кишечника и пищеварения в целом, но оказывается, что эти фрукты могут улучшить и состояние ваших зубов. Да, яблоки содержат некоторое количество природного сахара, однако это не делает их вредными, ведь они богаты питательными веществами и антиоксидантами, в частности полифенолы.

Именно полифенолы помогают уничтожать свободные радикалы в полости рта и уменьшать количество зубного налета.

Между тем клетчатка помогает удалить налет из зубов, особенно если употребление этих полезных фруктов сочетать с ежедневной гигиеной зубов.

Впрочем, яблочный сок не принесет вам той же пользы, что и целые плоды, ведь в соке содержится больше сахара и яблочной кислоты, и в больших количествах он может вызвать эрозию зубов и декальцинацию.



Клетчатка в яблоках очень полезна для зубов / Фото Pexels

Сельдерей

Сырой стебель сельдерея – это лучший перекус, который вы можете выбрать для своих зубов, ведь сырой стебель этой зелени – это фактически скопление натуральной зубной нити, которая естественным образом поможет очистить ваши зубы.

Кроме того, сельдерей также богат клетчаткой, поэтому будет иметь еще и антибактериальное действие и поможет уменьшить количество зубного налета.

Морковь

Морковь, как и сельдерей – это отличная нежирная закуска, которую вы можете употреблять в любое время суток без вреда для здоровья. Также этот корнеплод волокнистый и содержит даже меньше сахара, чем некоторые волокнистые фрукты, что делает его идеальным для зубов.

Одно из исследований также показало, что люди, употреблявшие мало овощей в течение жизни, в том числе и моркови, были более склонны к потере зубов.

Яйца

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

При условии, что вы правильно приготовите яйца, они могут стать не только питательным, но и полезным приёмом пищи. В этих продуктах есть очень много белка, и именно через это они так важны для зубов.

Но вы должны убедиться, что не добавляете к ним слишком много жирного масла или масла, ведь это может нивелировать всю пользу и сделать яйца даже вредными для полости рта и здоровья в целом.

Самый здоровый способ употреблять яйца – варить их. Но следите за тем, чтобы не держать их в кипятке слишком долго, ведь они могут потерять слишком много полезных витаминов D, K и фосфора – а именно эти вещества имеют решающее значение для ваших зубов.