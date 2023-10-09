Ось як досягти ідеальної посмішки: регулярно їжте ці 5 продуктів

Здоров'я зубів вкрай важливе, і для того, щоб підтримувати його та додати своїм зубам міцності та яскравості, вам потрібно правильно харчуватися. Додайте до свого раціону кілька корисних продуктів, і ви досить швидко помітите результат.

Виявляється, для того, щоб мати яскраві і здорові зуби, недостатньо просто чистити їх двічі на день. Правильне харчування не менш важливе, і якщо у вашій їжі не вистачає вітамінів, це точно відобразиться на стані вашої ротової порожнини. Про те, що саме варто їсти для здорових зубів, розповів стоматолог Джеррі Куратола.

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Молочні продукти

Вам вже, певно, доводилося чути про те, що молоко допомагає формувати здорові і міцні кістки – і це правда. Річ у тому, що молочні продукти містять багато кальцію, який необхідний для підтримання здоров'я зубів. Регулярне вживання сиру, йогурту та молока допоможуть вам зміцнити зубну емаль та збільшити її щільність.

А саме міцна емаль дозволяє вашим зубам протистояти карієсу та іншим хворобам. Деякі дослідження показали, що вживання молока та кисломолочних продуктів може серйозно зменшити ризик карієсу та навіть покращити здоров'я кишківника.

А якщо ви часто відчуваєте сухість у роті, казеїн, що можна знайти у коров'ячому молоці, може збільшити виділення слини.

Яблука

Широко відомо, що яблука корисні для кишківника та травлення в цілому, але, виявляється, ці фрукти можуть покращити і стан ваших зубів. Так, яблука містять деяку кількість природного цукру, проте це не робить їх шкідливими, адже вони багаті на поживні речовини та антиоксиданти, зокрема поліфеноли.

Саме поліфеноли допомагають знищувати вільні радикали у ротовій порожнині та зменшувати кількість зубного нальоту.

Тим часом клітковина допомагає видалити надясенний наліт з зубів, особливо якщо вживання цих корисних фруктів поєднати з щоденною гігієною зубів.

Втім, яблучний сік не принесе вам тієї ж користі, що і цілі плоди, адже у соку міститься більше цукру та яблучної кислоти, і у великих кількостях він може спричинити ерозію зубів та декальцинацію.



Клітковина у яблуках дуже корисна для зубів / ​Фото Pexels

Селера

Сире стебло селери – це найкращий перекус, який ви можете обрати для своїх зубів, адже сире стебло цієї зелені – це фактично скупчення натуральної зубної нитки, яка природним чином допоможе очистити ваші зуби.

Окрім того, селера також багата на клітковину, тому буде мати ще й антибактеріальну дію та допоможе зменшити кількість зубного нальоту.

Морква

Морква, як і селера – це чудова нежирна закуска, яку ви можете вживати у будь-який час доби без жодної шкоди для здоров'я. Також цей коренеплід волокнистий та містить навіть менше цукру, ніж деякі волокнисті фрукти, що робить його чи не ідеальним для зубів.

Одне з досліджень також показало, що люди, які вживали мало овочів протягом життя, зокрема і моркви, були більш схильні до втрати зубів.

Яйця

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

За умови, що ви правильно приготуєте яйця, вони можуть стати не тільки поживним, але й корисним прийомом їжі. У цих продуктах є дуже багато білка, і саме церез це вони такі важливі для зубів.

Та ви маєте переконатися, що не додаєте до них надто багато жирної олії чи масла, адже це може нівелювати усю користь і зробити яйця навіть шкідливими для ротової порожнини та здоров'я в цілому.

Найздоровіший спосіб вживати яйця – варити їх. Та слідкуйте за тим, щоб не тримати їх у кип'ятку надто довго, адже так вони можуть втратити надто багато корисних вітамінів D та K і фосфору – а саме ці речовини мають вирішальне значення для ваших зубів.