6 здоровых продуктов с высоким содержанием кальция

Кальций – это важный минерал, и около 99% его содержится в костях и зубках, а остальные – в крови, мышцах и других тканях. Переоценить важность кальция для организма очень сложно, так что потреблять его нужно регулярно.

Кальций необходим не только для того, чтобы поддерживать скелет и здоровье зубов; он также играет немаловажную роль и в сворачивании крови и работе нервной функции. Но, несмотря на это, в США около 42% людей не получают достаточно этого минерала с едой. О том, в каких полезных продуктах можно найти кальций, рассказала диетолог Джона Бурдеос.

Интересно Эти черты характера могут снизить риск развития деменции.

Обезжиренный йогурт

И греческий, и обычный йогурт может стать хорошим источником кальция. Всего в одной порции этого продукта вы можете найти до 197 миллиграммов кальция и подумайте над тем, чтобы добавить этот продукт к своему завтраку или перекусу.

Вы можете добавлять йогурт в гранолу и фрукты или ягоды, или используйте несладкий йогурт в качестве заправки в салаты или соус.

Молоко

Конечно, вам приходилось слышать о том, что в молоке содержится немало кальция, и это действительно правда. С одной чашки молока вы можете получить 325 миллиграмм этого минерала. Важно отметить, что кальций содержится не только в коровьем молоке, но и в его растительных аналогах.

Скажем, в миндальном молоке можно найти 482 мг кальция, и ненамного меньше может обеспечить и соевое молоко.



Молоко может быть очень полезным / Фото Pexels

Соя

Если вы любите вареные соевые бобы, вам будет приятно узнать, что они также содержат 261 мг кальция на порцию. Кроме того, полезен этот продукт еще и потому, что содержит немало белка. Добавлять бобы можно в супы, гарниры или даже салаты.

Еще один продукт на основе сои, который будет вам полезен, если вы хотите получить больше кальция – это тофу.

Рыбные консервы с костями

Добавлять в рацион рыбу важно не только из-за содержания в ней кальция, но и из-за множества других преимуществ, которые может предоставить этот продукт. Среди тех сортов, наиболее насыщенных кальцием – консервированный лосось и сардины.

Обе эти рыбы можно добавлять в различные салаты и использовать для сотен питательных и здоровых рецептов.

Семена чиа

Это еще один насыщенный питательными веществами продукт. Он не только чрезвычайно полезен, но и очень универсален, ведь вы можете добавлять семена чиа в йогурт, овсянку и даже в полосу.