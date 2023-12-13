Новое исследование, опубликованное в журнале Alzheimer's & Dementia, показало, что люди, обладающие чертами характера "большой пятерки", имеют меньшие риски получить деменцию.

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Как характер влияет на риск деменции

Черты "большой пятерки" - это добросовестность и другие положительные аффекты, в том числе хорошее самочувствие и общая удовлетворенность жизнью. Кстати, люди, которые подвержены таким отрицательным чертам, как невротизм, низкий уровень экстраверсии и т.п., имеют более высокие риски диагностики деменции.

Для того чтобы прийти к таким выводам, исследователи учли данные 8 предыдущих исследований. В ходе эксперимента они изучали параметры большой пятерки личностных черт – добросовестность, экстраверсия, открытость к опыту, невротизм и удовольствие, а также субъективное благополучие и удовлетворенность жизнью.



Позитивный характер может уменьшить риски деменции / Фото Pexels

По словам авторов исследования, такая черта характера, как добросовестность, может существенно снизить ваши риски получить деменцию. Объяснение этому очень просто – люди добросовестные обычно не пренебрегают собственным здоровьем, питанием, гигиеной и т.д. Они также могут найти способы справиться с когнитивными расстройствами или обойти их даже в случае, если сами этого не осознают.

Подобным образом на риск деменции влияет и экстравертность – благодаря социализации люди могут формировать здоровый круг друзей и семьи. Социальная изоляция и депрессия могут быть связаны с повышенным риском деменции. Кроме того, экстравертные люди с большей вероятностью обратятся за помощью, если начнут испытывать проблемы с памятью.

Можно ли изменить свою личность?

Обычно черты личности стабильны, и исследователи обнаружили, что они могут изменяться и изменяться в течение жизни. Более того, мотивация к преднамеренным изменениям также особенно полезна в этом.

Первое, на чем следует сосредотачиваться для снижения риска деменции – это практика положительного поведения. Сначала это может казаться неестественным, однако, в конечном счете, может принести немало пользы.