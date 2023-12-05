5 продуктов с витамином А, которые следует есть зимой

Вам точно приходилось слышать, что витамин А очень важен я для здоровья глаз и для поддержания хорошего иммунитета. Но знаете ли вы, в каких продуктах можно найти эти питательные вещества?

Для того чтобы называть свой рацион по-настоящему сбалансированным и здоровым, вам нужно включить в него различные группы витаминов, в том числе и витамин А. Диетолог Бриттани Мориарти рассказала, в каких продуктах содержится витамин А.

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Тыква

Вы могли этого не знать, но во всей одной порции тыквы можно найти более 200% рекомендованной суточной нормы витамина А. Так что если вы будете съедать всего по кусочку вашего любимого тыквенного пирога или просто печеной тыквы, вы сможете получить витамин А через высокое содержание бета-каротина.

Говяжья печень

Возможно, в вашем рационе нет очень много говяжьей печени, но стоит подумать о том, чтобы добавить ее в меню, ведь это очень хороший и питательный источник витамина А.

Именно печень многие эксперты и диетологи считают поливитаминным продуктом, и только из нее вы можете получить даже больше, чем суточную норму нужного витамина А. Кроме того, вы сможете получить из печени и фолиевую кислоту, медь и железо, а также много других питательных веществ .

Морковь

Об этом продукте вы уж точно слышали раньше: именно морковь рекомендуют употреблять для поддержания здоровья глаз. И независимо от того, любите ли вы есть ее сырой или вареной, она все равно принесет вам достаточно много нужного витамина.



Морковь может иметь витамин А / Фото Pexels

Один из прекрасных способов есть морковь – добавлять ее в большом количестве к овощным супам. Так вы получите не только питательные вещества, но интересный цвет и текстуру в блюде.

Яйца с желтком

Если вы любите яйца, это отлично, ведь из этого продукта вы можете получить не только немало питательных веществ, но и много быстрого приготовления белка.

Кроме того, если вы едите яйцо вместе с желтком, вы получите и витамин А, поскольку он содержится именно в этой части продукта.

Лиственная зелень

Возможно, прежде всего вы думаете о цитрусовых, когда хотите увеличить потребление витамина А, однако его также можно найти и в листовой зелени. Дополните свои салаты шпинатом и капустой, и вы сразу почувствуете приятные результаты.