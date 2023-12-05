Неаккуратно расчесанные волосы, мытье горячей водой, использование фенов и плоек негативно влияют на состояние наших волос. Чтобы улучшить его состояние и восстановить блеск и густоту, следует избавиться от нескольких вредных привычек, которые вы часто можете допускать.

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Ошибки в уходе за волосами

Тугой хвост

Если вы постоянно завязываете тугие хвосты, то это однозначно плохо повлияет на ваши волосы, которые могут быть серьезно повреждены. После постоянного завязывания хвостов резинкой, волосы станут тонкими и ломкими.

Не лечение перхоти

Многие из нас даже не знают, но за кожей головы тоже нужно следить.

Нездоровая кожа головы может вызвать множество проблем, некоторые из которых могут перерасти во что-то гораздо серьезнее. Лупа – самая распространенная причина выпадения волос,

– отметил эксперт по волосам Бен Кларксон.

Лупа – это грибковая отслойка на коже головы, которую трудно удалить. Она есть почти у каждого человека на коже головы, но настоящей проблемой это становится тогда, когда вы начинаете ее замечать. Это происходит из-за неправильного ухода за волосами.

Лупа ослабляет корни волос, что приводит к их выпадению, но мытье волос шампунем или лосьоном против перхоти может улучшить ситуацию.



Лупу на волосах нужно лечить / Фото Freepik

Использование горячих инструментов без термозащиты

Постоянное использование выпрямителя, фена или плойки без термозащиты приведет к повреждению волос.

Диеты

Сбалансированное питание – это самый важный способ ухода за волосами. Ваш рацион должен состоять из продуктов, содержащих биотин, витамин А, цинк, железо.

Эксперт из волос Хосе Майер говорит, что недостаток витаминов и минералов в вашем рационе является основной причиной тонких и ломких волос. Это происходит из-за того, что вы не получаете достаточное количество питательных веществ из пищи.

Самостоятельная покраска

Мое правило номер один – никогда не браться за то, что должен делать профессионал, когда дело касается ваших волос, особенно за процессы, связанные с химическими веществами,

– отметила парикмахерша Джина Ривера.

Неправильное применение краски на волосах может привести к его повреждению. Также не стоит самостоятельно стричься, потому что вы можете только ухудшить состояние волос.