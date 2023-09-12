Эти 4 продукта содержат больше сахара, чем вы можете подумать

Чрезмерное количество сахара может действительно серьезно навредить вашему здоровью. И даже если вы пытаетесь ограничить этот продукт в своем рационе, вы можете все же есть его некоторыми неожиданными способами.

Если вы пытаетесь снизить количество потребляемого сахара, вам следует быть осмотрительными с некоторыми продуктами, которые могут содержать это вещество. Некоторая еда, которая кажется здоровой, действительно может вам навредить.

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Ароматизированный йогурт

Вам может показаться, что йогурт – это очень здоровая пища, которая принесет вашему организму только пользу, но это не обязательно так. Все зависит от того сорта йогурта, который вы приобретаете: в частности, виды, где на дне есть фрукты, обычно содержат гораздо больше сахара, чем эти же фрукты в свежем виде.

Прочтите ингредиенты. Если сахар входит в три основных ингредиента, оставьте его на полке,

– рассказала эксперт по питанию Эрин Полински.

А если вы все же хотите полакомиться сладким йогуртом, гораздо более здоровой альтернативой будет купить обычный несладкий продукт и уже самостоятельно добавить в него фрукты, корицу и другие специи.

Консервированный суп

Да, вы можете быть удивлены, но даже в консервированных супах, которые не сладкие, можно найти немало сахара. Кроме того, учитывайте и содержание натрия, которое может быть значительно выше рекомендованной нормы.

Больше сахара вы найдете в томатных супах – некоторые концентраты могут содержать до 20 граммов на одну порцию.

Сахар снижает кислотность помидоров, чтобы сбалансировать вкус,

– поделилась врач Лори Занини.

Фруктовый сок

Если вы покупаете в магазинах фруктовые соки для того, чтобы оздоровиться, плохая новость для вас: эти напитки скорее навредят здоровью из-за высокого уровня содержащегося в них сахара. Хотя, конечно, не все фруктовые соки одинаковы: некоторые могут содержать чистый сок фруктов без добавления большого количества сахаров.

Впрочем, не забывайте, чтобы проверять этикетки и искать соки, на которых указано, что это стопроцентный сок.



Фруктовые соки содержат очень много сахара / Фото Pexels

Сухофрукты

Сухофрукты звучат как отличный выбор сладостей, которые подойдут вашим зубам, коже и организму в целом гораздо лучше конфет и печенья. И несмотря на то, что эти продукты действительно могут быть полезны, не забывайте и о том, что некоторые сухофрукты, кроме природных сахаров, содержат еще и много добавленного сахара.

Особенно сладкой может оказаться засушенная клюква, и будьте осторожны с тем, чтобы употреблять ее слишком часто.