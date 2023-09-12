Доктор медицинских наук Пэм Фулленвейдер убеждает, что вздутие живота не является серьезной медицинской проблемой, особенно когда это происходит преимущественно после того, как вы хорошо поедите. Впрочем, оно может испортить ваш вечерний образ, так что избавиться от вздутия желают немало женщин.

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Оставайтесь увлажненными

Возможно, пить воду – это последнее, что вы хотите делать после сытного ужина, однако гидратация крайне важна для того, чтобы вы чувствовали себя хорошо.

Это обеспечивает бесперебойное движение всего в вашем желудочно-кишечном тракте, что важно для регулярного стула, а запор и вздутие живота часто идут рука об руку,

– поделилась врач Рейчел Дойл.

Кроме того, учитывайте, что на вздутие живота очень сильно влияет то, что вы едите. Часто вздутие является результатом употребления большого количества слишком соленой пищи, ведь она приводит к задержке воды.

Воду же после приема пищи следует есть для того, чтобы компенсировать потребленный натрий. Вы также можете попробовать пить воду перед едой, и это принесет двойную пользу, ведь так вы защитите себя от переедания.

Прогуляйтесь

Пэм Фулленвейдер настаивает на том, что ложиться на диван после сытной пищи – далеко не самая лучшая идея. Короткая прогулка может не только разрушить вас, но и стимулировать желудок и снизить вздутие.

Вам хватит всего 5 – 10 минут ходьбы, чтобы улучшить самочувствие и снизить вздутие. Кроме того, попробуйте регулярно заниматься спортом – это поможет поддерживать стенки кишечника в тонусе.

Употребляйте меньше алкоголя

Если после обеда вы хотите налить себе еще бокал алкоголя, подумайте о том, что в конце концов это может привести к вздутию живота и точно не поможет вашему раздутому желудку. Сначала алкоголь вызывает мочегонный эффект, а впоследствии это может повлечь за собой обезвоживание организма.



Алкоголь может вызвать вздутие / Фото Pexels

Попробуйте позы по йоге

Некоторые легкие позы йоги, например поза ребенка или кота, могут облегчить дискомфорт в желудке и снять боль и вздутие. Каждую позу следует удерживать в течение пяти глубоких вдохов. Если это не помогло, продолжайте, пока не почувствуете облегчение.

Это помогает активировать парасимпатическую нервную систему вашего тела или режим отдыха и переваривания, который успокаивает и позволит вам лучше переваривать пищу.

– рассказала врач Дойл.

Также не делайте упражнения сразу после еды, а сначала подождите несколько минут, чтобы не почувствовать лишнего дискомфорта.